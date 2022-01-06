Князь Монако и его жена Шарлен провели медовый месяц в разных отелях, – СМИ

О том, что молодожены жили раздельно и на приличном расстоянии друг от друга, журналисты рассказали только сейчас.

После свадьбы в 2011 году князь Монако Альбер II и его молодая супруга Шарлен улетели в медовый месяц в Африку, однако остановились в разных отелях, сообщает Express.

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Ссылаясь на полученные отчеты, британское издание пишет, что княгиня жила на роскошном пляжном курорте Умхланга Рокс, а ее новоиспеченный супруг остановился в 10 милях от нее, в отеле Hilton в Дурбане.

По словам журналиста Daily Mail Питера Аллена, такое решение было принято из-за того, что князь хотел избежать утренних пробок, когда ехал на запланированные встречи

Однако информации репортера читатели не особо поверили в связи с тем, что сразу после свадьбы появилась информация, что Шарлен трижды пыталась сбежать из Монако, причем последний раз сделала это за два дня до бракосочетания.

На церемонии княгиня не скрывала слез, и хотя позже она сказала журналистам, что не смогла сдержаться от переполнявших ее в тот момент счастливых эмоций, СМИ сделали свои выводы. По их версии, настоящей причиной слез Шарлен были измены Альберта, результатом которых стало рождение двух детей, причем внебрачный сын князя, Александр Косте-Гримальди, был зачат в тот период, когда у него уже были отношения с южноафриканской спортсменкой.

Напомним, Шарлен провела 10 месяцев в Южной Африке, где лечилась от тяжелой ЛОР-инфекции и перенесла несколько серьезных операций. Она вернулась в Монако 8 ноября, однако через несколько дней покинула княжество и уехала на лечение в одну из европейских клиник. У нее диагностировали физическое и эмоциональное истощение.

Княгиня пропустила ряд важных государственных мероприятий и встретила Рождество далеко от своей семьи.

В свою очередь князь Альбер продолжает убеждать подданных, что в его семье нет никаких проблем, и причиной отсутствия княгини является только ее здоровье.

На фоне проблем у Шарлен бывшая любовница принца Альберта Николь Косте заявила, что в Монако ее любят больше, чем законную жену князя, и что все, что сейчас происходит с княгиней, – это ее карма.