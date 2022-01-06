Князь Монако та його дружина Шарлен провели медовий місяць у різних готелях, – ЗМІ

Про те, що молодята жили окремо і на пристойній відстані одне від одного, журналісти розповіли лише зараз.

Після весілля у 2011 році князь Монако Альбер II та його молода дружина Шарлен відлетіли в медовий місяць до Африки, проте зупинилися в різних готелях, повідомляє Express.

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Посилаючись на отримані звіти, англійське видання пише, що княгиня жила на розкішному пляжному курорті Умхланга Рокс, а її новий чоловік зупинився за 10 миль від неї, у готелі Hilton у Дурбані.

За словами журналіста Daily Mail Пітера Аллена, таке рішення було ухвалено через те, що князь хотів уникнути ранкових заторів, коли їхав на заплановані зустрічі.

Проте інформації репортера читачі не надто повірили у зв'язку з тим, що відразу після весілля з'явилася інформація, що Шарлен тричі намагалася втекти з Монако, причому востаннє зробила це за два дні до одруження.

На церемонії княгиня не приховувала сліз, і хоча пізніше вона сказала журналістам, що не змогла стриматися від щасливих емоцій, які переповнювали її на той момент, ЗМІ зробили свої висновки. За їхньою версією, справжньою причиною сліз Шарлен були зради Альбера, результатом яких стало народження двох дітей, причому позашлюбний син князя Олександр Косте-Грімальді був зачатий у той період, коли в нього вже були стосунки з південноафриканською спортсменкою.

Нагадаємо, Шарлен провела 10 місяців у Південній Африці, де лікувалася від важкої ЛОР-інфекції та перенесла кілька серйозних операцій. Вона повернулася до Монако 8 листопада, проте за кілька днів покинула князівство і поїхала на лікування до однієї з європейських клінік. У неї діагностували фізичне та емоційне виснаження.

Княгиня пропустила низку важливих державних заходів та зустріла Різдво далеко від своєї сім'ї.

У свою чергу князь Альбер продовжує переконувати підданих, що в його сім'ї немає жодних проблем, і причиною відсутності княгині є лише її здоров'я.

На фоні проблем у Шарлен колишня коханка принца Альбера Ніколь Кості заявила, що в Монако її люблять більше, ніж законну дружину князя, і що все, що зараз відбувається з княгинею, – це її карма.