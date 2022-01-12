Ким Кардашьян показала, как с помощью модных джинсов стать выше

При росте 157 сантиметров Ким Кардашьян умудряется выглядеть гораздо выше. Секрет этого – в правильном подборе гардероба.

Американская светская львица, звезда реалити-шоу и бизнесвумен-миллиардерша Ким Кардашьян, не отличающаяся высоким ростом (всего 157 см), нашла способ, как визуально удлинить ноги с помощью пары ультрамодных джинсов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

На своей странице в Instagram Ким опубликовала снимок, на котором позирует в черном боди с внушительным декольте и широких черных джинсах с прорезями на бедре и коленях. Под них Кардашьян обула туфли на высоком каблуке, что сразу добавило ей сантиметров 10 роста. Однотонный ансамбль в сочетании с правильно подобранной обувью помог Ким "подрасти" и подчеркнул ее тонкую талию.

[ + – ] Ким Кардашьян и ее лайфхак, как подрасти с помощью правильных вещей

Широкие джинсы остаются модными в сезоне зима 2022. Они могут быть как частью дерзкого стритстайла, так и составляющей женственного образа. Главное условие в последнем случае – обувь с острым или закругленным носком и высокий каблук. Ботинки на толстой подошве, угги и прочая массивная обувь сделают образ разбалансированным.

Ким Кардашьян, ставшая "Иконой стиля", сейчас переживает бурный роман с комиком Питом Дэвидсоном. Пара, подтвердившая свой роман в ноябре прошлого года, вместе отдыхала на экзотических островах. Несмотря на то, что бывший муж Ким Канье Уэст пригрозил молодому любовнику Кардашьян, на отношения влюбленных это никак не повлияло.

Напомним, британский блогер Лидия Роуз показала, с чем можно носить классические светло-голубые широкие джинсы, а Дженнифер Лопес продемонстрировала, как сочетать пальто оверсайз с широкими джинсами для похода по магазинам.

Ранее мы рассказывали о самых модных джинсах, а также писали о том, какие брюки будут популярными ранней весной.