Кім Кардаш'ян показала, як за допомогою модних джинсів стати вище

При зрості 157 сантиметрів Кім Кардаш'ян умудряється виглядати набагато вищою. Секрет цього – у правильному підборі гардеробу.

Американська світська левиця, зірка реаліті-шоу і бізнес-вумен-мільярдерка Кім Кардаш'ян, яка не відрізняється високим зростом (усього 157 см), знайшла спосіб, як візуально подовжити ноги за допомогою пари ультрамодних джинсів.

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На своїй сторінці в Instagram Кім опублікувала знімок, на якому позує в чорному боді з великим декольте та широких чорних джинсах з прорізами на стегні та колінах. Під них Кардаш'ян взула туфлі на високих підборах, що одразу додало їй сантиметрів 10 зросту. Однотонний ансамбль у поєднанні з правильно підібраним взуттям допоміг Кім "підрости" і наголосив на її тонкій талії.

[ + – ] Кім Кардаш'ян та її лайфхак, як підрости за допомогою правильних речей

Широкі джинси залишаються модними в сезоні зима 2022. Вони можуть бути як частиною зухвалого стрітстайлу, так і складником жіночного образу. Головна умова в останньому випадку – взуття з гострим або закругленим носиком та високий каблук. Черевики на товстій підошві, уггі та інше масивне взуття зроблять образ розбалансованим.

Кім Кардаш'ян, яка стала "Іконою стилю", наразі переживає бурхливий роман з коміком Пітом Девідсоном. Пара, яка підтвердила свій роман у листопаді минулого року, разом відпочивала на екзотичних островах. Попри те, що колишній чоловік Кім Каньє Вест пригрозив молодому коханцю Кардаш'ян, проте на стосунки закоханих це не вплинуло.

Нагадаємо, британська блогерка Лідія Роуз показала, з чим можна носити класичні світло-блакитні широкі джинси, а Дженніфер Лопес продемонструвала, як поєднувати пальто оверсайз з широкими джинсами для походу по магазинах.

Раніше ми розповідали про наймодніші джинси, а також писали про те, які штани будуть популярними ранньою весною.