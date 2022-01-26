Бывшая и нынешняя жены Эштона Катчера появились в одной рекламе (видео)

Актрисы не только связаны с Эштоном Катчером, но и учились в одной школе.

Голливудские актрисы, 38-летняя Мила Кунис и 59-летняя Деми Мур вместе появились в новой рекламе компании-провайдера AT&T Fiber, поскольку у них "много общего",.

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В ролике женщины сыграли сами себя. По сюжету, они встречаются на встрече выпускников, но сидят за разными столиками.

"Что ты здесь делаешь?", – шипит Мила на Деми через весь зал.

Они обе уверены, что получат награду "Самый уважаемый выпускник" и уже готовы рвануть за ней на сцену, однако награда достается Анне Гомес, что немало удивило соперниц.

"С AT&T Fiber у Анны самый быстрый интернет с гиперскоростью! Так что у ее семьи безумно быстрые игры, и они транслируют фильмы в 8K!" – объясняет диктор.

"Я смотрю так много фильмов", — говорит Анна после того, как ей вручили трофей и цветы.

Тем временем Деми говорит Миле: "Я понятия не имела, что мы ходили в одну школу", на что та отвечает: "У нас много общего".

[ + – ] Реклама интернет-провайдера AT&T Fiber с участием Кунис и Мур

Интересно, что женщины не только связаны с Эштоном Катчером, но и обе учились в средней школе Фэрфакса в Лос-Анджелесе.

В беседе с ET Online Кунис сказала, что связалась с Мур, когда придумывала идеи для рекламы.

"Это было во время моей первой совместной встречи с AT&T, когда мы узнали, что Деми также была выпускницей Fairfax High. Я думала, что это привнесет юмор и смех в то, что уже было отличной рекламой. Я предложила ей поучаствовать и была очень рада, когда она согласилась".

Согласно журналу Us, Кунис окончила среднюю школу в 2001 году, а Мур бросила учебу в младших классах в конце 1970-х.

Мила Кунис замужем за своим бывшим коллегой по сериалу "Шоу 70-х" с 2015 года. У них есть семилетняя дочь Уайатт и пятилетний сын Дмитрий.

Деми Мур была замужем за Катчером с 2005 по 2013 год. Она развелась с Брюсом Уиллисом в 2000 году, родив ему троих детей.

В 2019 году Мур выпустила мемуары под названием "Головоломка", в которых рассказала о восьмилетнем браке с Катчером. В частности она писала, что два раза у них был секс втроем, а также дважды обвиняла его в измене.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер были замечены на новом электромобиле стоимостью $100 тысяч.