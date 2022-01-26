Колишня та нинішня дружини Ештона Кутчера з'явилися в одній рекламі (відео)

Актриси не тільки пов'язані з Ештоном Кутчером, а й навчалися в одній школі.

Голлівудські актриси, 38-річна Міла Куніс і 59-річна Демі Мур разом з'явилися в новій рекламі компанії-провайдера AT&T Fiber, оскільки в них "багато спільного".

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У ролику жінки зіграли себе. За сюжетом вони зустрічаються на зустрічі випускників, але сидять за різними столиками.

"Що ти тут робиш?" — шипить Міла на Демі через весь зал.

Вони обидві впевнені, що отримають нагороду "Найшановніший випускник" і вже готові рвонути за нею на сцену, проте нагорода дістається Анні Гомес, що чимало здивувало суперниць.

"Із AT&T Fiber у Анни найшвидший інтернет із гіпершвидкістю! Так що в її сім'ї дуже швидкі ігри, і вони транслюють фільми в 8K!" – пояснює диктор.

"Я дивлюся так багато фільмів", — каже Анна після того, як їй вручили трофей і квіти.

Тим часом Демі каже Мілі: "Я гадки не мала, що ми ходили в одну школу", — на що та відповідає: "У нас багато спільного".

[ + – ] Реклама інтернет-провайдера AT&T Fiber за участю Куніс і Мур

Цікаво, що жінки не тільки пов'язані з Ештоном Кутчером, а й обидві навчалися в середній школі Ферфакса в Лос-Анджелесі.

У розмові з ET Online Куніс сказала, що зв'язалася з Мур, коли вигадувала ідеї для реклами.

"Це було під час моєї першої спільної зустрічі з AT&T, коли ми дізналися, що Демі також була випускницею Fairfax High. Я думала, що це привнесе гумор і сміх у те, що вже було чудовою рекламою. Я запропонувала їй взяти участь і була дуже рада, коли вона погодилася".

Згідно з журналом Us, Куніс закінчила середню школу у 2001 році, а Мур кинула навчання в молодших класах наприкінці 1970-х.

Міла Куніс одружена зі своїм колишнім колегою з серіалу "Шоу 70-х" із 2015 року. У них є семирічна дочка Ваєт і п'ятирічний син Димитрій.

Демі Мур була одружена з Кутчером із 2005 по 2013 рік. Вона розлучилася з Брюсом Віллісом у 2000 році, народивши йому трьох дітей.

У 2019 році Мур випустила мемуари під назвою "Головоломка", у яких розповіла про восьмирічний шлюб із Кутчером. Зокрема, вона писала, що двічі в них був секс утрьох, а також двічі звинувачувала його в зраді.

Нагадаємо, Міла Куніс і Ештон Кутчер були помічені на новому електромобілі вартістю $100 тисяч.