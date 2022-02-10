Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки глянца
63-летняя актриса появилась на обложке журнала The Rake и дала откровенное интервью
В этом году исполняется 30 лет с того момента, как Шэрон Стоун снялась в роли роковой соблазнительницы в фильме "Основной инстинкт" и официально обрела статус "секс-символа". В честь этого знаменательного события актриса стала главной героиней американского журнала The Rake.
И рассказала в интервью, как преодолела сексизм и невзгоды, чтобы построить жизнь на своих условиях.
Журналист Том Чемберлин встретился со Стоун в ее доме в Беверли-Хиллз, старинном особняке, который ранее принадлежал голливудской легенде Монтгомери Клифту.
Они говорили о ее детстве в Пенсильвании, впрочем, о своей жизни Шэрон подробно рассказала в книге своих мемуаров под названием "Красиво прожить две жизни". Она рассказала, что ее отец избивал ее, а родной дед домогался саму Шэрон и ее сестру. Будущая актриса в 19 лет подписала контракт с модельным агентством Ford и оставила учебу в Университете Эдинборо, все ради того, чтобы поскорей обрести независимость и оказаться подальше от своей семьи.
Шэрон дебютировала в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" (1980), потом получала небольшие роли, пока не сыграла подружку Шварценеггера в культовом фильме "Вспомнить все" (1990).
Эта картина и несколько следующих стали "увертюрой" к ее звездному появлению в "Основном инстинкте".
И после этого, вспоминает Стоун, за ней, как и за принцессой Дианой, охотились толпы фанатов, а папарацци подстерегали ее за каждым углом.
"Мы стали знамениты в одном поколении и меня и Диану преследовали. Тогда не было мобильных телефонов и все эти люди приходили смотреть на меня лично. Если я шла в ресторан, то снаружи меня караулили сотни фанатов", — вспоминает актриса.
"Иногда меня сопровождала толпа телохранителей, они доводили меня до машины, сдерживали людей, а потом залазили в авто через окно, потому что не могли открыть дверь. Иногда фанаты буквально разбирали машину – мы уезжали без бамперов, номерных знаков, лезли на крышу. Это было страшно", — говорит звезда кино.
Шэрон появится в новом сезоне сериала "Бортпроводница". Она сыграет мать главной героини, роль которой исполняет Кейли Куоко.
Ранее актриса рассказывала, что во время съемок "Основного инстинкта" один из продюсеров фильма "рекомендовал" ей переспать с партнером по фильму, чтобы "улучшить химию на экране".
А на съемках вестерна "Быстрый и мертвый" она платила гонорар Леонардо ДиКаприо, потому что продюсеры не хотели давать роль начинающему 21-летнему актеру.