Шэрон Стоун снялась в откровенном образе для обложки глянца

63-летняя актриса появилась на обложке журнала The Rake и дала откровенное интервью

В этом году исполняется 30 лет с того момента, как Шэрон Стоун снялась в роли роковой соблазнительницы в фильме "Основной инстинкт" и официально обрела статус "секс-символа". В честь этого знаменательного события актриса стала главной героиней американского журнала The Rake.

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И рассказала в интервью, как преодолела сексизм и невзгоды, чтобы построить жизнь на своих условиях.

Журналист Том Чемберлин встретился со Стоун в ее доме в Беверли-Хиллз, старинном особняке, который ранее принадлежал голливудской легенде Монтгомери Клифту.

Они говорили о ее детстве в Пенсильвании, впрочем, о своей жизни Шэрон подробно рассказала в книге своих мемуаров под названием "Красиво прожить две жизни". Она рассказала, что ее отец избивал ее, а родной дед домогался саму Шэрон и ее сестру. Будущая актриса в 19 лет подписала контракт с модельным агентством Ford и оставила учебу в Университете Эдинборо, все ради того, чтобы поскорей обрести независимость и оказаться подальше от своей семьи.

Шэрон дебютировала в фильме Вуди Аллена "Воспоминания о звездной пыли" (1980), потом получала небольшие роли, пока не сыграла подружку Шварценеггера в культовом фильме "Вспомнить все" (1990).

Фото: The Rake

Эта картина и несколько следующих стали "увертюрой" к ее звездному появлению в "Основном инстинкте".

И после этого, вспоминает Стоун, за ней, как и за принцессой Дианой, охотились толпы фанатов, а папарацци подстерегали ее за каждым углом.

[ + – ] Трейлер фильма "Основной инстинкт"

"Мы стали знамениты в одном поколении и меня и Диану преследовали. Тогда не было мобильных телефонов и все эти люди приходили смотреть на меня лично. Если я шла в ресторан, то снаружи меня караулили сотни фанатов", — вспоминает актриса.

"Иногда меня сопровождала толпа телохранителей, они доводили меня до машины, сдерживали людей, а потом залазили в авто через окно, потому что не могли открыть дверь. Иногда фанаты буквально разбирали машину – мы уезжали без бамперов, номерных знаков, лезли на крышу. Это было страшно", — говорит звезда кино.

Фото: The Rake Фото: The Rake

Шэрон появится в новом сезоне сериала "Бортпроводница". Она сыграет мать главной героини, роль которой исполняет Кейли Куоко.

Ранее актриса рассказывала, что во время съемок "Основного инстинкта" один из продюсеров фильма "рекомендовал" ей переспать с партнером по фильму, чтобы "улучшить химию на экране".

А на съемках вестерна "Быстрый и мертвый" она платила гонорар Леонардо ДиКаприо, потому что продюсеры не хотели давать роль начинающему 21-летнему актеру.