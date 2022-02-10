Шерон Стоун знялася у відвертому образі для обкладинки глянцю

63-річна актриса з'явилася на обкладинці журналу The Rake та дала відверте інтерв'ю

Цього року виповнюється 30 років з того моменту, як Шерон Стоун знялася в ролі фатальної спокусниці у фільмі "Основний інстинкт" і офіційно набула статусу "секс-символу". На честь цієї знаменної події актриса стала головною героїнею американського журналу The Rake.

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І розповіла в інтерв'ю, як подолала сексизм та негаразди, щоб побудувати життя на своїх умовах.

Журналіст Том Чемберлін зустрівся зі Стоун у її будинку в Беверлі-Гіллз, старовинному особняку, який раніше належав голлівудській легенді Монтгомері Кліфту.

Вони говорили про її дитинство в Пенсільванії, втім, про своє життя Шерон докладно розповіла в книзі своїх мемуарів під назвою "Гарно прожити два життя". Вона розповіла, що батько бив її, а рідний дід домагався саму Шерон та її сестру. Майбутня актриса в 19 років підписала контракт з модельним агентством Ford і залишила навчання в Університеті Едінборо, все заради того, щоб якнайшвидше здобути незалежність і опинитися якомога далі від своєї сім'ї.

Шерон дебютувала у фільмі Вуді Аллена "Спогади про зоряний пил" (1980), потім отримувала невеликі ролі, поки не зіграла подружку Шварценеггера в культовому фільмі "Згадати все" (1990).

Фото: The Rake

Ця картина та кілька наступних стали "увертюрою" до її зіркової появи в "Основному інстинкті".

І після цього, згадує Стоун, за нею, як і за принцесою Діаною, полювали юрби фанатів, а папараці чатували на неї за кожним кутом.

[ + – ] Трейлери фильму "Основний інстинкт"

"Ми стали знамениті в одному поколінні, й мене та Діану переслідували. Тоді не було мобільних телефонів, і всі ці люди приходили дивитися на мене особисто. Якщо я йшла до ресторану, то зовні на мене чатували сотні фанатів", — згадує актриса.

Іноді мене супроводжував натовп охоронців, вони доводили мене до машини, стримували людей, а потім залазили в авто через вікно, тому що не могли відчинити двері. Іноді фанати буквально розбирали машину – ми їхали без бамперів, номерних знаків, лізли на дах. Це лякало", — каже зірка кіно.

Фото: The Rake Фото: The Rake

Шерон з'явиться в новому сезоні серіалу "Бортпровідниця". Вона зіграє матір головної героїні, роль якої виконує Кейлі Куоко.

Раніше актриса розповідала, що під час знімання "Основного інстинкту" один із продюсерів фільму "рекомендував" їй переспати з партнером у фільмі, щоб "поліпшити хімію на екрані".

А на фільмуванні вестерну "Швидкий і мертвий" вона платила гонорар Леонардо ДіКапріо, тому що продюсери не хотіли давати роль 21-річному актору-початківцю.