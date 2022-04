Илон Маск не имеет дома и живет у друзей

Миллиардер и изобретатель рассказал в интервью, что сейчас у него нет собственного дома

В понедельник Илон Маск дал откровенное интервью, признавшись, что сейчас является бездомным и ночует у друзей, не смотря на своей колоссальное состояние, пишет The Independent

Миллиардер и изобретатель, состояние которого оценивают в 251 миллиард долларов, рассказал, что, когда приезжает в штба-квартиру Tesla в районе Сан-Франциско, то останавливается у друзей, потому что у него нет собственного дома.

"Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей. Если я еду в район залива, где производится большая часть инженерных разработок Теслы, я прошусь к друзьям в их свободные спальни", — рассказал миллиардер.

"У меня нет яхты, я не езжу в отпуск, так что трачу я мало. Единственное исключение и слабость, что я себе позволил – это частный самолет, но если я не буду его использовать, то у меня останется меньше времени на работу", — признался Маск.

Когда журналист Крис Андерсон спросил его о том, что он думает о людях, которых оскорбляет его богатство, то Маск сказал, что это имело бы смысл, если бы он тратил миллиарды долларов в год на себя. Но он этого не делает.

Также Маск назвал себя филантропом, напомнив, что, в переводе с греческого – это означает "любовь к человечеству".

[ + – ] Интервью Илона Маска Крису Андресону из TED

"Если вы заботитесь о реальности добра, а не о его восприятии, филантропия чрезвычайно сложна. SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Co. занимаются благотворительностью. Если вы говорите, что филантропия — это любовь к человечеству, они и есть филантропия. Tesla ускоряет развитие устойчивой энергетики, это любовь… человеколюбие. SpaceX пытается обеспечить долгосрочное выживание человечества с помощью многопланетного вида. Это любовь к человечеству. … Boring Co. пытается решить проблемы с трафиком, который для большинства людей является адом", — добавил он, но не стал обсуждать насколько филантропичным было его намерение купить Twitter за 43 миллиарда долларов.

Также миллиардер признался, что, приезжая в Остин, Техас, он ездит по городу на своей Tesla в режиме автопилота и ни разу не попадал в аварии. А еще он отметил, что озабочен падением рождаемости. У самого Маска, напомним, семеро детей.

"Я пытаюсь подать хороший пример, потому что уровень рождаемости настолько низок, что нам грозит крах цивилизации — если мы не вернемся к устойчивому уровню. Сокращение населения — одна из самых больших угроз будущему человеческой цивилизации, и именно это происходит прямо сейчас ", — сказал он.

Напомним, недавно Граймс сообщила, что они с Маском тайно стали родителями во второй раз. Девочка по имени Экса Дарк Сидерель родилась в конце прошлого года с помощью суррогатной матери.