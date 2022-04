Ілон Маск не має дому та живе в друзів

Мільярдер та винахідник розповів в інтерв'ю, що зараз у нього немає власного будинку

У понеділок Ілон Маск дав відверте інтерв'ю, зізнавшись, що зараз є безхатьком і ночує в друзів, не зважаючи на свої колосальні статки, пише The Independent.

Мільярдер і винахідник, статки якого оцінюють у 251 мільярд доларів, розповів, що коли приїжджає в штаб-квартиру Tesla в районі Сан-Франциско, то зупиняється в друзів, тому що в нього немає власного будинку.

"Зараз у мене навіть немає власного житла, я буквально зупиняюся в друзів. Якщо я їду в район затоки, де виготовляють більшу частину інженерних розробок Тесли, я прошуся до друзів у їхні вільні спальні", — розповів мільярдер.

"У мене немає яхти, я не їжджу у відпустку, так що витрачаю я мало. Єдиний виняток і слабкість, що я собі дозволив, — це приватний літак, але якщо я не використовуватиму його, то в мене залишиться менше часу на роботу", — зізнався Маск.

Коли журналіст Кріс Андерсон запитав його про те, що він думає про людей, яких ображає його багатство, Маск сказав, що це мало б сенс, якби він витрачав мільярди доларів на рік на себе. Але він цього не робить.

Також Маск назвав себе філантропом, нагадавши, що в перекладі з грецької — це означає "любов до людства".

"Якщо ви дбаєте про реальність добра, а не про його сприйняття, філантропія надзвичайно складна. SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Co. займаються благодійністю. Якщо ви говорите, що філантропія — це любов до людства, то це і є філантропія. Tesla пришвидшує розвиток стійкої енергетики, це любов… людинолюбство. SpaceX намагається забезпечити довгострокове виживання людства за допомогою багатопланетного виду. Це любов до людства. … Boring Co. намагається розв'язати проблеми з трафіком, які для більшості людей є пеклом", — додав він, але не взявся обговорювати наскільки філантропічним був його намір придбати Twitter за 43 мільярди доларів.

Також мільярдер зізнався, що, приїжджаючи в Остін, Техас, він їздить містом своєю Tesla в режимі автопілота і жодного разу не потрапляв в аварії. А ще він зазначив, що стурбований падінням народжуваності. В самого Маска, нагадаємо, семеро дітей.

"Я намагаюся подати гарний приклад, тому що рівень народжуваності настільки низький, що нам загрожує крах цивілізації — якщо ми не повернемося до сталого рівня. Скорочення населення — одна з найбільших загроз для майбутньої людської цивілізації, і саме це відбувається прямо зараз", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Граймс повідомила, що вони з Маском таємно стали батьками вдруге. Дівчинка, на ім'я Екса Дарк Сідерель, народилася наприкінці минулого року за допомогою сурогатної матері.