78-летняя супермодель Лорен Хаттон снялась топлес для обложки глянца

Супермодель заверила, что почти не уделяет времени процедурам по уходу за собой.

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Американская супермодель Лорен Хаттон, которой в ноябре этого года исполнится 79 лет, снялась топлес для майской обложки журнала Harper's Bazaar. Хаттон заявила, что не приветствует услуги косметологов, которые, на ее взгляд, до неузнаваемости меняют лицо, хотя сама в прошлом пользовалась процедурами. При этом модель добавила, что не уделяет особого внимания уходовым процедурам, и иногда перед сном может умыться самым обыкновенным мылом.

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"Обычно я очень тороплюсь лечь в кровать, чтобы почитать. Иногда наношу ночное масло на лицо или экстракт алоэ — и на этом все. Единственный ритуал красоты, который у меня есть, — умывание лица водой с мылом. Это ужасно", — рассказала Хаттон журналу Harper's Bazaar.

Для обложки глянца супермодель позировала в бежевом пиджаке на голое тело и клетчатых брюках Gucci. Образ дополняло золотое колье Tiffany & Co. На других снимках Хаттон в белой рубашке Ralph Lauren и пиджаке Jil Sander. Фотосессию снимала Кэсс Берд.

"Спустя шесть десятилетий своей карьеры Лорен Хаттон по-прежнему авантюристка и спортсменка, которая ориентируется в мире моды, полностью и беззастенчиво оставаясь собой", — подписали обложку в Instagram Harper's Bazaar, добавив, что восхищаются супермоделью, которая не пытается выглядеть моложе, продолжая работать в жестокой индустрии моды.

Лорен Хаттон начала модельную карьеру в 1960-х. Она более 25 раз снялась для обложек журнала Vogue, а в 1974 году подписала самый крупный на тот момент в модельной индустрии контракт с компанией Revlon на сумму 250 тысяч долларов в год, и почти 10 лет была лицом бренда.

Супермодель продолжала работать до семидесяти лет, появляясь в рекламных кампаниях многих известных брендов, среди которых H&M, Lord and Taylor и Alexander Wang.

Хаттон не стесняется позировать топлес. В 61 она снялась обнаженной для журнала Big, чтобы показать, что женщинам в любом возрасте не нужно переживать о том, что их тело выглядит не так, как того требует общество.

Как писал ранее Фокус, 63-летняя поп-дива Мадонна позировала топлес, прикрывая обнаженное тело волосами.