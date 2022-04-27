78-річна супермодель Лорен Гаттон знялася топлес для обкладинки глянцю

Супермодель запевнила, що майже не приділяє часу процедурам догляду за собою.

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Американська супермодель Лорен Гаттон, якій у листопаді цього року виповниться 79 років, знялася топлес для травневої обкладинки журналу Harper's Bazaar. Гаттон заявила, що не вітає послуги косметологів, які, на її погляд, до невпізнанності змінюють обличчя, хоча сама в минулому скористалася процедурами. Водночас модель додала, що не приділяє особливої уваги процедурам догляду, і іноді перед сном може вмитися звичайнісіньким милом.

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"Зазвичай я дуже поспішаю лягти в ліжко, щоб почитати. Іноді наношу нічне масло на обличчя або екстракт алое — і на цьому все. Єдиний ритуал краси, який у мене є, — вмивання обличчя водою з милом. Це жахливо", — розповіла Гаттон журналу Harper's Bazaar.

Для обкладинки глянцю супермодель позувала в бежевому піджаку на голе тіло та картатих штанах Gucci. Образ доповнювало золоте кольє Tiffany&Co. На інших знімках Гаттон у білій сорочці Ralph Lauren та піджаку Jil Sander. Фотосесію знімала Кесс Берд.

"Через шість десятиліть своєї кар'єри Лорен Гаттон, як і раніше, авантюристка і спортсменка, яка орієнтується у світі моди, повністю і безсоромно залишаючись собою", — підписали обкладинку в Instagram Harper's Bazaar, додавши, що захоплюються супермоделлю, яка не намагається виглядати молодшою, продовжує працювати в жорстокій індустрії моди.

Лорен Гаттон розпочала модельну кар'єру у 1960-х. Вона понад 25 разів знялася для обкладинок журналу Vogue, а в 1974 році підписала найбільший тоді в модельній індустрії контракт із компанією Revlon на суму 250 тисяч доларів на рік, і майже 10 років була обличчям бренду.

Супермодель продовжувала працювати до сімдесяти років, з'являючись у рекламних кампаніях багатьох відомих брендів, серед яких H&M, Lord and Taylor та Alexander Wang.

Гаттон не соромиться позувати топлес. У 61 вона знялася оголеною для журналу Big, щоб показати, що жінкам у будь-якому віці не потрібно переживати про те, що їхнє тіло виглядає не так, як того вимагає суспільство.

Як писав раніше Фокус, 63-річна попдіва Мадонна позувала топлес, прикриваючи оголене тіло волоссям.