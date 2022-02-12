Мадонна поділилася фото топлес

Знаменитість вкотре підтверджує, що вік — це лише цифри.

63-річна поп-діва Мадонна у своєму Instagram з 17,5 мільйонами підписників поділилася доволі відвертим фото.

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На знімку співачка позує топлес, прикривши груди довгим волоссям. До образу вона додала масивні підвіски, серед яких є хрестик.

Фоловери зірки активно лайкають та коментують чергове провокаційне фото 63-річної Мадонни. "Ти взагалі старієш?", "королева всіх королев!", "Ой, тепер навіть Мадонна виглядає, як Кардаш'ян", — пишуть під публікацією зірки її прихильники.

"Дихання…", — підписала Мадонна новий допис.

[ + – ] Мадонна вчергове ділиться відвертими знімками

Нагадаємо, що після гучного скандалу через провокаційні фото Мадонни та публічну сварку з музикантом 50 Cent почалася нова хвиля критики відвертості 63-річної зірки в соцмережах. 47-річний репер Неллі порадив "прикритися" співачці та не виставляти деякі речі напоказ після чергової серії її відвертих знімків

Раніше Фокус писав про побачення Мадонни та її молодого бойфренда, на яке вона прийшла в піжамному комплекті.

Також фото топлес ділилася одна із клану Кардаш'ян — 37-річна Хлої.