Не только "Аферист из Tinder". Трио самых удачливых брачных мошенников

На днях в Испании выдали ордер на арест известного афериста, но он далеко не первый мошенник, нажившийся на поклонницах

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Полиция Испании проводит расследование в связи с инцидентом 2019 года, когда Леваева задержали, но отпустили после того, как его суперкар застрял на пляже. Права оказались фальшивыми, на арест Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, выдан ордер.

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Впрочем, сам он находится в Израиле, встречается с моделью и зарабатывает деньги в Сети, теперь уже благодаря своей сомнительной славе.

Но Саймон Леваев о котором сняли документальный фильм, далеко не первый мошенник, обманувший поклонников и заработавший на этом. Фокус вспомнил трех, кто был до скандального израильтянина.

Кристофер Роканкурт

Кристофер Роканкурт выдавал себя за родственника Рокфеллера, сына Софи Лорен, друга Билла Клинтона и приятеля Михаэля Шумахера. Но его родителями были проститутка и алкоголик, а рос он в приюте.

Из приюта он сбежал в Париж, где подделал документы на недвижимость, которой он не владел и продал ее за 1,4 миллионов долларов.

Он представлялся продюсером фильмов, гонщиком "Формулы-1", чемпионом по боксу и богатым инвестором. Был женат на модели Playboy Марии Пиа Райес, родившей ему сына Зевса. В США он переехал, когда в родной Франции начались проблемы с законом. Там он дружил с Микки Рурком и даже убедил Жана Клода Ван Дамма быть продюсером своего следующего фильма.

[ + – ] Кристофер Роканкурт и Наоми Кэмпбелл на Каннском фестивале Фото: Getty Images

Также он сожительствовал с еще одной моделью Playboy — Рондой Райделл, которой врал, что является французским аристократом. И встречался с "мисс Франция" 2000 года Соней Роллан, которая родила ему дочь.

Роканкурт представлялся Кристофером Рокфеллером и, обобрав американцев на миллион долларов, сбежал в Канаду. Там его задержали в 2001 году в городке Оак Бэй вместе с женой, которую позже отпустили. В Канаде Роканкурт написал автобиографию, в которой он высмеивал своих жертв. А через год его выдали США. Он признал себя виновным только по трем из одиннадцати пунктов обвинения, включая кражу, контрабанду, взяточничество и лжесвидетельство. Его обвинили в обмане девятнадцати человек. Роканкурт получил штраф в размере девяти миллионов долларов. Считается, что он обобрал своих доверчивых друзей на сумму в 40 миллионов долларов.

Норма Хури

Американка иорданского происхождения, чье настоящее имя — Норма Багаин Толиопулос стала знаменита, когда опубликовала книгу под названием "Запретная любовь" в 2002 году. Роман стал бестселлером. Им зачитывались дочь вице-президента Дика Чейни и вся интеллектуальная элита США. В романе описывалась история подруги Нормы по имени Далия, которая была убита своим отцом, когда начала встречаться с военным по имени Михаэль. Отношения между мусульманкой и христианином в Аммане и послужили основой для романа. Сама Норма Хури якобы бежала из Аммана, опасаясь преследования.

[ + – ] Норма Хури - американо-иорданская писательница Фото: Скриншот

Но вскоре критики поняли, что в книге полно фактических ошибок. Норма плохо знала географию собственной страны, например, упоминала, что Иордания граничит с Кувейтом и Египтом. А ее главной ошибкой стало, что она поместила в конце своей книги список контактов в Иордании и призвала своих читателей писать указанным людям с требованием немедленно принять меры для прекращения убийств чести в стране. В список попал адрес электронной почты Раны Хуссейни, известной журналистки из газеты Jordan Times. Когда Рану буквально завалили гневными письмами, она прочла роман и опубликовала громкое разоблачение писательницы, упомянув множество ошибок в тексте. Оказалось, что герои книги встречаются в отеле, который тогда не был построен, курят сигареты, которые тогда не выпускались и, главное, Далия, главная героиня книги, держит парикмахерскую, в которой стригут мужчин, чего быть не могло. Более того, оказалось, что Хуссейни и Амаль ас-Саббах, руководительница иорданской правозащитной группы отслеживают убийства чести и ничего подобного описанного в книге Хури не происходило. Также выяснилось, что писательница действительно родилась в Аммане, то в трехлетнем возрасте ее родители эмигрировали в Канаду.

[ + – ] Книга Нормы Хури "Запретная любовь" Фото: Скриншот

Впрочем, разбирательство было долгим. В процессе выяснилось, что Норма обокрала соседку, впавшую в маразм, присвоив ее дом, врала о том, что не замужем и даже рассказывала, что отец ее насиловал. В итоге книгу отозвали из магазинов, а про Норму сняли разоблачительный фильм.

Дуэт Milli Vanilli

Немецкий дуэт "Милли Ванилли", проект Фрэнка Фариана, являлись одной из самых популярных групп конца 1980-х — начала 1990-х. Они получили "Грэмми", продали миллионы дисков и собирали стадионы.

[ + – ] Роб Пилатус и Фабрис Морван - дуэт Milli Vanilli Фото: Скриншот

Но в 1989 году обман раскрылся. На концерте в Коннектикуте фонограмму заело и оказалось, что Роб Пилатус и Фабрис Морван вообще не умеют петь.

[ + – ] Тот самый позорный концерт

А некий Чарльз Шоу сообщил, что он был одним из тех, чей голос звучит на записи. В итоге дуэту пришлось вернуть "Грэмми" и на них подали в суд, требуя возместить ущерб и вернуть деньги за диски, пластинки, кассеты и билеты за концерты. Иск был отклонен, но пока длилось разбирательство, Пилатус пристрастился к наркотикам и скончался от передозировки антидепрессантов. Фрэнк Фариан до сих пор контролирует все права на бренд Milli Vanilli. А про скандальную группу собираются снять байопик.