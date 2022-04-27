Не только "Аферист из Tinder". Трио самых удачливых брачных мошенников
На днях в Испании выдали ордер на арест известного афериста, но он далеко не первый мошенник, нажившийся на поклонницах
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Полиция Испании проводит расследование в связи с инцидентом 2019 года, когда Леваева задержали, но отпустили после того, как его суперкар застрял на пляже. Права оказались фальшивыми, на арест Леваева, настоящее имя которого Шимон Хают, выдан ордер.
Впрочем, сам он находится в Израиле, встречается с моделью и зарабатывает деньги в Сети, теперь уже благодаря своей сомнительной славе.
Но Саймон Леваев о котором сняли документальный фильм, далеко не первый мошенник, обманувший поклонников и заработавший на этом. Фокус вспомнил трех, кто был до скандального израильтянина.
Кристофер Роканкурт
Кристофер Роканкурт выдавал себя за родственника Рокфеллера, сына Софи Лорен, друга Билла Клинтона и приятеля Михаэля Шумахера. Но его родителями были проститутка и алкоголик, а рос он в приюте.
Из приюта он сбежал в Париж, где подделал документы на недвижимость, которой он не владел и продал ее за 1,4 миллионов долларов.
Он представлялся продюсером фильмов, гонщиком "Формулы-1", чемпионом по боксу и богатым инвестором. Был женат на модели Playboy Марии Пиа Райес, родившей ему сына Зевса. В США он переехал, когда в родной Франции начались проблемы с законом. Там он дружил с Микки Рурком и даже убедил Жана Клода Ван Дамма быть продюсером своего следующего фильма.
Также он сожительствовал с еще одной моделью Playboy — Рондой Райделл, которой врал, что является французским аристократом. И встречался с "мисс Франция" 2000 года Соней Роллан, которая родила ему дочь.
Роканкурт представлялся Кристофером Рокфеллером и, обобрав американцев на миллион долларов, сбежал в Канаду. Там его задержали в 2001 году в городке Оак Бэй вместе с женой, которую позже отпустили. В Канаде Роканкурт написал автобиографию, в которой он высмеивал своих жертв. А через год его выдали США. Он признал себя виновным только по трем из одиннадцати пунктов обвинения, включая кражу, контрабанду, взяточничество и лжесвидетельство. Его обвинили в обмане девятнадцати человек. Роканкурт получил штраф в размере девяти миллионов долларов. Считается, что он обобрал своих доверчивых друзей на сумму в 40 миллионов долларов.
Норма Хури
Американка иорданского происхождения, чье настоящее имя — Норма Багаин Толиопулос стала знаменита, когда опубликовала книгу под названием "Запретная любовь" в 2002 году. Роман стал бестселлером. Им зачитывались дочь вице-президента Дика Чейни и вся интеллектуальная элита США. В романе описывалась история подруги Нормы по имени Далия, которая была убита своим отцом, когда начала встречаться с военным по имени Михаэль. Отношения между мусульманкой и христианином в Аммане и послужили основой для романа. Сама Норма Хури якобы бежала из Аммана, опасаясь преследования.
Но вскоре критики поняли, что в книге полно фактических ошибок. Норма плохо знала географию собственной страны, например, упоминала, что Иордания граничит с Кувейтом и Египтом. А ее главной ошибкой стало, что она поместила в конце своей книги список контактов в Иордании и призвала своих читателей писать указанным людям с требованием немедленно принять меры для прекращения убийств чести в стране. В список попал адрес электронной почты Раны Хуссейни, известной журналистки из газеты Jordan Times. Когда Рану буквально завалили гневными письмами, она прочла роман и опубликовала громкое разоблачение писательницы, упомянув множество ошибок в тексте. Оказалось, что герои книги встречаются в отеле, который тогда не был построен, курят сигареты, которые тогда не выпускались и, главное, Далия, главная героиня книги, держит парикмахерскую, в которой стригут мужчин, чего быть не могло. Более того, оказалось, что Хуссейни и Амаль ас-Саббах, руководительница иорданской правозащитной группы отслеживают убийства чести и ничего подобного описанного в книге Хури не происходило. Также выяснилось, что писательница действительно родилась в Аммане, то в трехлетнем возрасте ее родители эмигрировали в Канаду.
Впрочем, разбирательство было долгим. В процессе выяснилось, что Норма обокрала соседку, впавшую в маразм, присвоив ее дом, врала о том, что не замужем и даже рассказывала, что отец ее насиловал. В итоге книгу отозвали из магазинов, а про Норму сняли разоблачительный фильм.
Дуэт Milli Vanilli
Немецкий дуэт "Милли Ванилли", проект Фрэнка Фариана, являлись одной из самых популярных групп конца 1980-х — начала 1990-х. Они получили "Грэмми", продали миллионы дисков и собирали стадионы.
Но в 1989 году обман раскрылся. На концерте в Коннектикуте фонограмму заело и оказалось, что Роб Пилатус и Фабрис Морван вообще не умеют петь.
А некий Чарльз Шоу сообщил, что он был одним из тех, чей голос звучит на записи. В итоге дуэту пришлось вернуть "Грэмми" и на них подали в суд, требуя возместить ущерб и вернуть деньги за диски, пластинки, кассеты и билеты за концерты. Иск был отклонен, но пока длилось разбирательство, Пилатус пристрастился к наркотикам и скончался от передозировки антидепрессантов. Фрэнк Фариан до сих пор контролирует все права на бренд Milli Vanilli. А про скандальную группу собираются снять байопик.