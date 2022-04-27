Не тільки "Аферист із Tinder". Тріо найбільших шахраїв-щасливчиків, які нажилися на шанувальницях

Днями в Іспанії видали ордер на арешт відомого афериста, але він далеко не перший шахрай, який нажився на шанувальницях.

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Поліція Іспанії проводить розслідування у зв'язку з інцидентом 2019 року, коли Лєваєва затримали, але відпустили після того, як його суперкар застряг на пляжі. Права виявилися фальшивими, на арешт Леваєва, справжнє ім'я якого Шимон Хают, видано ордер.

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Утім сам він перебуває в Ізраїлі, зустрічається з моделлю та заробляє гроші в мережі тепер уже завдяки своїй сумнівній славі.

Але Саймон Лєваєв, про якого зняли документальний фільм, далеко не перший шахрай, який обдурив шанувальників і заробив на цьому. Фокус згадав трьох, які були до скандального ізраїльтянина.

Крістофер Роканкурт

Крістофер Роканкурт видавав себе за родича Рокфеллера, сина Софі Лорен, друга Білла Клінтона та приятеля Міхаеля Шумахера. Але його батьками були повія й алкоголік, а ріс він у притулку.

Із притулку він втік у Париж, де підробив документи на нерухомість, якою він не володів, і продав її за 1,4 мільйона доларів.

Він представлявся продюсером фільмів, гонщиком "Формули-1", чемпіоном із боксу та багатим інвестором. Був одружений із моделлю Playboy Марією Піа Райєс, яка народила йому сина Зевса. У США він переїхав, коли в рідній Франції почалися проблеми із законом. Там він дружив із Міккі Рурком і навіть переконав Жана Клода Ван Дамма бути продюсером свого наступного фільму.

[ + – ] Крістофер Роканкурт і Наомі Кемпбелл на Каннському фестивалі Фото: Getty Images

Також він жив зі ще однією моделлю Playboy — Рондою Райделл, якій брехав, що є французьким аристократом. І зустрічався з "Міс Франція" 2000 Сонею Роллан, яка народила йому дочку.

Роканкурт представлявся Крістофером Рокфеллером і, обібравши американців на мільйон доларів, втік у Канаду. Там його затримали 2001 року в містечку Оак Бей разом із дружиною, яку пізніше відпустили. У Канаді Роканкурт написав автобіографію, де він висміював своїх жертв. А за рік його видали США. Він визнав себе винним лише за трьома з одинадцяти пунктів звинувачення, включаючи крадіжку, контрабанду, хабарництво та лжесвідчення. Його звинуватили в обмані дев'ятнадцяти людей. Роканкурт отримав штраф у розмірі дев'яти мільйонів доларів. Вважається, що він обібрав своїх довірливих друзів на суму 40 мільйонів доларів.

Норма Хурі

Американка йорданського походження, чиє справжнє ім'я Норма Багаїн Толіопулос, стала знаменитою, коли опублікувала книгу під назвою "Заборонене кохання" у 2002 році. Роман став бестселером. Ним зачитувалися донька віцепрезидента Діка Чейні та вся інтелектуальна еліта США. У романі описувалася історія подруги Норми на ім'я Далія, яку вбив її ж батько, коли вона почала зустрічатися з військовим на ім'я Міхаель. Стосунки між мусульманкою та християнином в Аммані й стали основою для роману. Сама Норма Хурі нібито втекла з Аммана, побоюючись переслідування.

[ + – ] Норма Хурі — американо-йорданська письменниця Фото: Скриншот

Але незабаром критики зрозуміли, що в книзі повно фактичних помилок. Норма погано знала географію своєї країни, наприклад, згадувала, що Йорданія межує з Кувейтом і Єгиптом. А її головною помилкою стало, що вона помістила наприкінці своєї книги список контактів у Йорданії та закликала своїх читачів писати зазначеним людям із вимогою негайно вжити заходів для припинення вбивств честі в країні. У список потрапила адреса електронної пошти Рани Хуссейні, відомої журналістки з газети Jordan Times. Коли Рану буквально завалили гнівними листами, вона прочитала роман і опублікувала гучне викриття письменниці, згадавши багато помилок у тексті. Виявилося, що герої книги зустрічаються в готелі, який тоді не було збудовано, курять цигарки, які тоді не випускалися, і, головне, Далія, головна героїня книги, тримає перукарню, у якій стрижуть чоловіків, чого не могло бути. Крім того, виявилося, що Хуссейні та Амаль ас-Саббах, керівниця йорданської правозахисної групи, відслідковують убивства честі, і нічого подібного описаного в книзі Хурі не відбувалося. Також з'ясувалося, що письменниця справді народилася в Аммані, але коли їй було три роки, її батьки емігрували в Канаду.

[ + – ] Книга Норми Хурі "Заборонене кохання" Фото: Скриншот

Утім, розгляд був довгим. У процесі з'ясувалося, що Норма обікрала сусідку, що впала в маразм, привласнивши її будинок, брехала про те, що незаміжня, і навіть розповідала, що батько її ґвалтував. У результаті книгу відкликали з магазинів, а про Норму зняли викривальний фільм.

Дует Milli Vanilli

Німецький дует "Міллі Ваніллі", проєкт Френка Фаріана, були одним із найпопулярніших гуртів кінця 1980-х — початку 1990-х. Вони отримали "Греммі", продали мільйони дисків і збирали стадіони.

[ + – ] Роб Пілатус і Фабріс Морван — дует Milli Vanilli Фото: Скриншот

Але в 1989 обман розкрився. На концерті в Коннектикуті фонограму заїло, і виявилося, що Роб Пілатус і Фабріс Морван взагалі не вміють співати.

[ + – ] Той найганебніший концерт

А якийсь Чарльз Шоу повідомив, що він був одним із тих, чий голос звучить на записі. У результаті дуету довелося повернути "Греммі", і на них подали в суд, вимагаючи відшкодувати збитки та повернути гроші за диски, платівки, касети та квитки за концерти. Позов був відхилений, але доки тривав розгляд, Пілатус пристрастився до наркотиків і помер від передозування антидепресантів. Френк Фаріан досі контролює усі права на бренд Milli Vanilli. А про скандальну групу мають намір зняти байопік.