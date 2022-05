Ким Кардашьян получила в подарок волосы Мэрилин Монро (видео)

Образ Ким Кардашьян стал самым обсуждаемым на Met Gala 2022.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян, которая появилась на Met Gala 2022 в платье-реплике легендарного наряда Мэрилин Монро, как оказалось, повторила не только ее ансамбль, но и цвет волос, пишет Elle.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Как известно, Ким появилась на красной дорожке в том же наряде, в котором в свое время самая известная блондинка всех времен и народов спела 60 лет назад для Джона Кеннеди песню Happy Birthday Mr. President. Правда, оригинальное платье от Жана Луи Кардашьян надела только для фото, а перед фотографами появилась в абсолютной копии наряда.

Кроме того, что предоставил платье, музей Рипли во Флориде, где хранится наряд, расшитый 2500 стразов, подарил королеве Instagram прядь волос покойной звезды. В своем образе Ким попыталась повторить платиновый оттенок, которым так славилась шевелюра Монро. Колдовал над этим знаменитый стилист Крис Эпплтон.

В посте в соцсети, которым поделился музей, запечатлен момент, когда теледиве вручают в подарок ту самую прядь.

"Во время примерки платья @KimKardashian на Met Gala в штаб-квартире Ripley’s Believe It or Not! наша команда удивила ее серебряной коробкой, в которой находилась настоящая прядь культовых платиновых волос Мэрилин. Команда Рипли также заполнила ее гримерку Met Gala множеством памятных вещей Мэрилин Монро и Джона Кеннеди, чтобы вдохновить ее образ", — говорится в официальном аккаунте музея.

Серебряная коробочка, в которой были волосы звезды, – скорее всего, от Tiffany & Co. Когда Ким открыла подарок и увидела, что внутри, она была ошеломлена, а затем взялась обнимать всех, кто был рядом.

Напомним, ради того, чтобы втиснуться в культовое платье, Ким Кардашьян за три недели сбросила семь килограммов.

Секрет быстрого похудения, по словам Ким, – это ношение "костюма для сауны два раза в день, бег на беговой дорожке, полный отказ от сахара и всех углеводов и употребление только самых чистых овощей и белка".

"Я не морила себя голодом, но была очень строгой", – объяснила Ким.

Напомним, мать Ким Кардашьян Крис Дженнер повторила образ Джеки Кеннеди, а ее сестра, Кайли Дженнер, стала посмешищем из-за своего наряда.