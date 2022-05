Кім Кардаш'ян отримала в подарунок волосся Мерилін Монро (відео)

Образ Кім Кардаш'ян став найобговорюванішим на Met Gala 2022.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардаш'ян, яка з'явилася на Met Gala 2022 в сукні-репліці легендарного вбрання Мерилін Монро, як виявилося, повторила не лише її ансамбль, а й колір волосся, пише Elle.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Як відомо, Кім з'явилася на червоній доріжці в тому ж наряді, у якому свого часу найвідоміша блондинка всіх часів і народів заспівала 60 років тому для Джона Кеннеді пісню Happy Birthday Mr. President. Щоправда, оригінальну сукню від Жана Луї Кардаш'ян одягла лише для фото, а перед фотографами з'явилася в абсолютній копії вбрання.

Крім того, музей Риплі у Флориді, який надав плаття й де зберігається вбрання, розшите 2500 стразами, подарував королеві Instagram пасмо волосся покійної зірки. У своєму образі Кім спробувала повторити платиновий відтінок, яким так славилася шевелюра Монро. Чарував над цим знаменитий стиліст Кріс Епплтон.

У пості в соцмережі, яким поділився музей, відображено момент, коли теледіві вручають у подарунок те саме пасмо.

"Під час примірки сукні @KimKardashian на Met Gala в штаб-квартирі Ripley's Believe It or Not! наша команда здивувала її срібною коробкою, в якій юуло справжнє пасмо культового платинового волосся Мерилін. Команда Ріплі також заповнила її гримерку Met Gala безліччю пам'ятних речей Мерилін Монро та Джона Кеннеді, щоб надихнути її образ", — йдеться в офіційному обліковому записі музею.

Срібна коробочка, у якій було волосся зірки, — швидше за все, від Tiffany & Co. Коли Кім відкрила подарунок і побачила, що всередині, вона була приголомшена, а потім взялася обіймати всіх, хто був поряд.

Нагадаємо, заради того, щоб влізти в культову сукню, Кім Кардаш'ян за три тижні скинула сім кілограмів.

Секрет швидкого схуднення, за словами Кім, — це носіння "костюму для сауни двічі на день, біг на біговій доріжці, повна відмова від цукру та всіх вуглеводів та вживання лише найчистіших овочів і білка".

"Я не морила себе голодом, але була дуже суворою", — пояснила Кім.

Нагадаємо, мати Кім Кардаш'ян Кріс Дженнер повторила образ Джекі Кеннеді, а її сестра, Кайлі Дженнер, стала посміховиськом через своє вбрання.