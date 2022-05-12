Лондонский дизайнер выпустил сумку для настоящих стерв (фото)

Сумка имеет оригинальную форму, короткий ремень и предназначена для дерзких и уверенных в себе девушек.

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Молодой лондонский дизайнер родом из Испании Луис де Хавьер представил новую сумку с провокационным названием The Bitch Bag, что в переводе буквально значит "сумка для с*ки". Фотографиями рекламной кампании он поделился в Instagram.

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Лицом линейки сумок стали фитнес-модели Мишель Фредуа-Менсах и Каролина Бурсзтинович, которые, по замыслу фотографа Джоэля Палмера изображают из себя настоящих bitch. На них – латексные микро-бикини, которые мало что скрывают, высокие сапоги с широким голенищем, кепки, а в руках – яркие сумочки разных цветов.

Девушки в кадре демонстрируют агрессию по отношению друг к другу и вместе с тем показывают красивые рельефные фигуры. Фотографии получились очень откровенными.

Что касается сумок, то они станут отличным дополнением не только к летнему гардеробу, но и скрасят серые осенние дни. Сумки имеют оригинальную форму и короткий ремень, поэтому носятся на плече под рукой. В широкой продаже их еще нет, однако они уже доступны на сайте бренда в шести цветах – черном, красном, желтом, оранжевом, голубом и белом. Стоимость каждой – 850 фунтов стерлингов.

Возвращаясь к дизайнеру, добавим, что он закончил Вестминстерский университет и уже в 2020-м дебютировал на Неделе моды в Лондоне.

"Мне хочется связать воедино свою прошлую жизнь в Испании и то, что со мной происходит сейчас здесь, в Лондоне. Мои коллекции одновременно ставят под вопрос такие понятия, как квир-идентичность, свобода, секс, и при этом возносят их на пьедестал… Одежда не имеет гендера, она не должна отстранять или отделять нас друг от друга. Нам нужно научиться самовыражаться без страха неприятия или осуждения", – говорил Луис.

Его первая коллекция называлась Madre, Hermana, Amiga и была посвящена женской сплоченности.

Ранее мы рассказывали о том, что российская супермодель Ирина Шейк засветила именную сумку от известного дизайнера.