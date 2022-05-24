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Надя Дорофеева поделилась патриотическим снимком в нижнем белье (фото)

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофеева

Сейчас знаменитость активно воюет на информационном фронте.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась на своей Instagram-странице откровенным фото в патриотических тонах.

На снимке артистка предстала в яркой лимонной блузе с массивными рукавами-фонариками, белом нижнем белье и полупрозрачных колготках. Желтая блуза сочеталась с насыщенно голубым цветом неба и создала визуальный эффект государственного флага Украины.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева активно воюет на информационном фронте. Певица использует свои социальные сети с миллионами подписчиков для распространения правдивой информации о войне в Украине и выступает на благотворительных концертах за границей, деньги с которых идут на помощь украинской армии и беженцам.

Надя Дорофеева на еще одном фото в патриотических тонах

Весной 2022 Дорофеева объявила о разводе с певцом Владимиром Гудковым (Дантесом) после семи лет официального брака. Сейчас ее подозревают в романе с киевским ресторатором Михаилом Кацуриным, который также развелся со своей женой Дашей в марте 2022.

Напомним, Надя Дорофеева призналась в любви своему экс-коллеге Позитиву. Певица поздравила Алексея Завгороднего с днем рождения.

Также Фокус писал о новом дуэте Нади Дорофеевой. Артистка заинтриговала своих фолловеров кадрами из будущего клипа на ее новую песню, однако Дорофеева не называет своего коллегу по треку.