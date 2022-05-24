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Надя Дорофєєва поділилася патріотичним знімком у спідній білизні (фото)

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Фото: nadyadorofeeva | Надя Дорофєєва

Наразі знаменитість активно воює на інформаційному фронті.

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася на своїй Instagram-сторінці відвертим фото у патріотичних тонах.

На знімку артистка постала у яскравій лимонній блузі з масивними рукавами-ліхтариками, білій спідній білизні та напівпрозорих колготках. Жовта блуза поєдналася з насичено блакитним кольором неба та створила візуальний ефект державного прапора України.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва наразі активно воює на інформаційному фронті. Співачка використовує свої соціальні мережі з мільйонами підписників для поширення правдивої інформації про війну в Україні та виступає на благодійних концертах за кордоном, гроші з яких йдуть на допомогу українській армії та біженцям.

Надя Дорофєєва на ще одному фото в патріотичних тонах

Навесні 2022 Дорофєєва оголосила про розлучення зі співаком Володимиром Гудковим (Дантесом) після семи років офіційного шлюбу. Наразі її підозрюють у романі з київським ресторатором Михайлом Кацуріним, який також розлучився зі своєю дружиною Дашею у березні 2022.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва зізналася в любові своєму ексколезі Позитиву. Співачка привітала Олексія Завгороднього з днем народження.

Також Фокус писав про новий дует Наді Дорофєєвої. Артистка заінтригувала своїх фоловерів кадрами з майбутнього кліпу на її нову пісню, проте Дорофєєва не називає свого колегу по треку.