Голая и в чулках: 63-летняя Мадонна опубликовала новое видео

Певица нашла человека, который сочетал фотошоп и обнаженную натуру.

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Американская поп-икона Мадонна не перестает эпатировать своих подписчиков в Instagram, публикуя откровенный контент и не стесняясь активно фотошопить себя. Однако в последней публикации эти две "слабости" были объединены, и перед поклонниками певица предстала в образе голой молодой женщины в одних чулках и туфлях.

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Правда, анимированное изображение – дело рук не самой певицы, а известного 3D-художника Джейсона Эбейера, который прославился на весь мир своими глянцевыми фигурами и чувственным стилем работ.

"Смешение элементов романтизма и эротики с сюрреалистическими фигурами, казалось бы, взятыми из мечтаний цифрового поколения", – так описывается стиль мастера на его сайте.

Эбейер работает в креативном агентстве H+Creative (Лос-Анджелес), но в настоящее время проживает в Мельбурне, где создает работы как для личных нужд, так и для известных клиентов.

Его работы получили признание во всем мире за уникальное сочетание мягких эмоций и эротического экстаза. Произведения Эбейера выставлялись в галереях и публиковались по всему миру, привлекая внушительный список клиентов. Создавая иллюстрации для таких журналов, как Vogue Italia, Troye Sivan и Nikita Dragun, он может привнести свой особый стиль в крупные коммерческие проекты, оставаясь при этом верным своему творчеству.

Художник, в отличие от Мадонны, разместил у себя в соцсети три варианта изображений Мадонны, одно из которых было более чем откровенным.

"Имел огромное удовольствие создавать эти работы с @madonna. Рад поделиться ими со всеми вами", – написал он.

Отметим, что ранее Мадонна уже экспериментировала с неоднозначным контентом. Например, она выпустила видео, на котором "рожает" дерево. При этом все интимные места певицы показаны крупным планом.