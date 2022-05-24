Гола і в панчохах: 63-річна Мадонна опублікувала нове відео

Співачка знайшла людину, яка поєднувала фотошоп та оголену натуру.

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Американська поп-ікона Мадонна не перестає епатувати своїх підписників в Instagram, публікуючи відвертий контент і не соромлячись активно фотошопити себе. Проте в останній публікації ці дві "слабкості" були об'єднані, і перед шанувальниками співачка постала в образі голої молодої жінки в одних панчохах і туфлях.

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Щоправда, анімоване зображення — справа рук не самої співачки, а відомого 3D-художника Джейсона Ебеєра, котрий прославився на весь світ своїми глянсовими фігурами та чуттєвим стилем робіт.

"Змішування елементів романтизму й еротики із сюрреалістичними фігурами, здавалося б, взятими з мрій цифрового покоління", — так описується стиль майстра на його сайті.

Ебеєр працює в креативному агентстві H+Creative (Лос-Анджелес), але зараз проживає в Мельбурні, де створює роботи як для особистих потреб, так і для відомих клієнтів.

Його роботи отримали визнання у всьому світі за унікальне поєднання м'яких емоцій та еротичного екстазу. Роботи Ебеєра виставлялися в галереях і публікувалися по всьому світу, залучаючи значний список клієнтів. Створюючи ілюстрації для таких журналів, як Vogue Italia, Troye Sivan і Nikita Dragun, він може внести свій особливий стиль у великі комерційні проєкти, залишаючись водночас вірним своїй творчості.

Художник, на відміну Мадонни, розмістив у себе в соцмережі три варіанти зображень Мадонни, одне з яких було більш ніж відвертим.

"Мав величезне задоволення створювати ці роботи з @madonna. Радий поділитися ними з усіма вами", — написав він.

Зазначимо, що раніше Мадонна вже експериментувала з неоднозначним контентом. Наприклад, вона випустила відео, на якому "народжує" дерево. Водночас всі інтимні місця співачки показані великим планом.