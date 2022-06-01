Стало известно, почему на самом деле разошлись Зейн Малик и Джиджи Хадид

Звездная пара разошлась осенью 2021 года.

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Накануне стала известна вероятная причина расставания американской модели Джиджи Хадид и певца Зейна Малика. Об этом пишет Рinkvilla.

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Бывший товарищ артиста из группы One Direction Лиам Пейн в своем интервью поделился откровениями о дружбе с Зейном. В частности, музыкант признался, что, несмотря ни на что, всегда будет на стороне своего товарища.

Также 28-летний Лиам Пейн обратил внимание на важность воспитания и любви со стороны родителей.

"Если бы мне пришлось пройти через то, что прошел он: с его ростом и всеми остальными… Мои родители меня поддерживают так, что иногда это раздражает. У Зейна было другое воспитание в этом смысле", — признался британский музыкант.

[ + – ] Джиджи Хадид и Зейн Малик

"Вы всегда можете посмотреть на человека и сказать, что он сумасшедший, но в конце концов, как только вы поймете, через что он прошел, чтобы добраться до этого момента, а также хотел он быть здесь или нет", — отметил Пейн.

Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись осенью 2021 после громкого скандала с домашним насилием со стороны экс-возлюбленного супермодели. Отмечалось, будто он поднял руку на маму Джиджи Иоланду Хадиду из-за того, что женщина случайно выложила в Сеть фото годовалой дочери звездной пары Хай.

[ + – ] Зейн Малик и Джиджи Хадид были одной из самых ярких пар мирового шоу-бизнеса Фото: Instagram gigihadid

Теперь 27-летняя Джиджи сама воспитывает дочь Хай и продолжает оберегать ее от общественности и папарацци. Несколько раз последние "ловили" модель на прогулке с ребенком, а однажды даже сфотографировали лицо Хай.

Напомним, на одной из прогулок с дочерью Джиджи Хадид продемонстрировала комфортный и стильный образ для молодых мам.

Также Фокус писал о коллекции купальников, посвященной дочери Джиджи. 27-летняя супермодель даже снялась топлес для рекламного кампейна специального дропа.