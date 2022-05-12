Джиджи Хадид снялась топлес (фото)
Знаменитость посвятила коллекцию купальников своей дочери.
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Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась топлес. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице.
27-летняя знаменитость позировала фотографам совершенно без верха и в ультракороткой голубой юбке. Волосы Джиджи распустила и заплела по бокам две косички. А в руках молодая мама держала кролика.
Как известно, Джиджи Хадид выпустила специальную коллекцию купальников, посвященную ее дочери Хай. Коллаборация американской модели происходила с брендом Frankies Bikinis. Ее первый релиз состоялся 11 мая 2022.
Над коллекцией молодая мама работала с основательницей бренда Франческой Айелло, которая также является лучшей подругой детства Джиджи. Вместе они снялись для лукбука, а автором фотосессии стала еще одна подруга детства Алана О'Херлихи.
В специальную коллекцию вошло 98 предметов размером от XS до XXL и по цене от 45 до 185 долларов. Второй дроп коллекции планируется 2 июня 2022.
Напомним, звездные сестры Белла и Джиджи Хадид вышли в свет в подобных трендовых образах, на которые точно стоит обратить внимание летом 2022. Кстати, аутфит Беллы был полностью от известной украинской дизайнера.
Также Фокус писал о недавней прогулке Джиджи Хадид с ее годовалой дочерью Хай. Знаменитость не часто появляется на публике с ребенком, которого воспитывает сама после расставания с певцом Зейном Маликом.