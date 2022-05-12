UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Джиджи Хадид снялась топлес (фото)

124
Джиджи Хадид, Джиджи Хадид фото топлесс, Джиджи Хадид откровенные фото, Джиджи Хадид представила коллекцию купальников
Фото: Vogue | Джиджи Хадид

Знаменитость посвятила коллекцию купальников своей дочери.

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид снялась топлес. Снимками она поделилась на своей Instagram-странице.

27-летняя знаменитость позировала фотографам совершенно без верха и в ультракороткой голубой юбке. Волосы Джиджи распустила и заплела по бокам две косички. А в руках молодая мама держала кролика.

Джиджи Хадид снялась топлес

Как известно, Джиджи Хадид выпустила специальную коллекцию купальников, посвященную ее дочери Хай. Коллаборация американской модели происходила с брендом Frankies Bikinis. Ее первый релиз состоялся 11 мая 2022.

Над коллекцией молодая мама работала с основательницей бренда Франческой Айелло, которая также является лучшей подругой детства Джиджи. Вместе они снялись для лукбука, а автором фотосессии стала еще одна подруга детства Алана О'Херлихи.

В специальную коллекцию вошло 98 предметов размером от XS до XXL и по цене от 45 до 185 долларов. Второй дроп коллекции планируется 2 июня 2022.

Джиджи Хадид выпустила специальную коллекцию купальников

Напомним, звездные сестры Белла и Джиджи Хадид вышли в свет в подобных трендовых образах, на которые точно стоит обратить внимание летом 2022. Кстати, аутфит Беллы был полностью от известной украинской дизайнера.

Также Фокус писал о недавней прогулке Джиджи Хадид с ее годовалой дочерью Хай. Знаменитость не часто появляется на публике с ребенком, которого воспитывает сама после расставания с певцом Зейном Маликом.