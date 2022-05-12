Джіджі Хадід знялася топлес (фото)

Знаменитість присвятила колекцію купальників своїй доньці.

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Американська модель палестинського походження Джіджі Хадід знялася топлес. Знімками вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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27-річна знаменитість позувала фотографам абсолютно без верху та в ультракороткій блакитній спідниці. Волосся Джіджі розпустила, заплівши по боках дві косички. А в руках молода мама тримала кролика.

[ + – ] Джіджі Хадід знялася топлес

Як відомо, Джіджі Хадід випустила спеціальну колекцію купальників, присвячену її доньці Хай. Колаборація американської моделі відбувалася з брендом Frankies Bikinis. Її перший реліз відбувся 11 травня 2022.

Над колекцією молода мама працювала із засновницею бренду Франческою Айєлло, яка також є найкращою подругою дитинства Джіджі. Разом вони знялися для лукбука, а автором фотосесії стала ще одна подруга дитинства Алана О'Херліхі.

Загалом у спеціальну колекцію увійшло 98 предметів розміром від XS до XXL та за ціною від 45 до 185 доларів. Другий дроп колекції планується 2 червня 2022.

[ + – ] Джіджі Хадід випустила спеціальну колекцію купальників

Нагадаємо, зіркові сестри Белла та Джіджі Хадід вийшли у світ у схожих трендових образах, на які точно варто звернути увагу влітку 2022. До речі, аутфіт Белли був повністю від відомої української дизайнерки.

Також Фокус писав про нещодавню прогулянку Джіджі Хадід з її однорічною донькою Хай. Знаменитість не часто з'являється на публіці з дитиною, яку виховує сама після розставання зі співаком Зейном Маліком.