Джиджи Хадид вышла на прогулку с дочерью в идеальном образе для молодых мам (фото)
Знаменитость до сих пор тщательно скрывает лицо своей дочери.
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27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид вышла на прогулку с годовалой дочерью Хай в комфортном и стильном образе для молодых мам. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитость прогулялась по улицам Нью-Йорка в белом кроп-топе, порванных джинсах с низкой посадкой и белых кроссовках-сникерсах. Волосы молодая мама собрала в пучок.
На шее Хадид завязала светлую кофту, а к черной коляске дочки привязала яркий воздушный шарик.
Лицо маленькой Хай в объективы папарацци не попало, ведь Джиджи Хадид до сих пор тщательно прячет малыша от глаз публики. Хотя во время прогулки с бабушкой Иоландой зимой 2022 лицо дочери супермодели все же сфотографировали.
Хай — дочь Джиджи Хадид и музыканта Зейна Малика. Пара разошлась осенью 2021 после громких обвинений артиста со стороны матери супермодели в домашнем насилии. Сейчас 27-летняя Джиджи сама воспитывает своего первого и пока единственного ребенка.
Напомним, супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид посвятила коллекцию купальников своей дочери Хай и снялась топлес в фотосессии для рекламной кампании капсулы.
Также Фокус писал о другом комфортном образе для прогулок с ребенком для молодых мам. Супермодель вышла в свет в джинсовом аутфите.