Джіджі Хадід вийшла на прогулянку з донькою в ідеальному образі для молодих мам (фото)

Знаменитість досі ретельно ховає обличчя своєї доньки.

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27-річна американська супермодель Джіджі Хадід вийшла на прогулянку з однорічною донькою Хай у комфортному та стильному образі для молодих мам. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість прогулялася вулицями Нью-Йорка у білому кроп-топі, порваних джинсах з низькою посадкою та білих кросівках-снікерсах. Волосся молода мама зібрала в пучок.

[ + – ] Джіджі Хадід на прогулянці з донькою в Нью-Йорку

На шиї Хадід зав'язала світлу кофтину, а до чорного візочка доньки прив'язала яскраву повітряну кульку.

Обличчя маленької Хай в об'єктиви папараці не потрапило, адже Джіджі Хадід досі ретельно ховає малюка від очей публіки. Хоча під час прогулянки з бабусею Йоландою взимку 2022 доньку супермоделі все ж таки сфотографували.

Хай — донька Джіджі Хадід та музиканта Зейна Маліка. Пара розійшлася восени 2021 після гучних звинувачень артиста з боку матері супермоделі у домашньому насильстві. Наразі 27-річна Джіджі сама виховує свою першу і поки єдину дитину.

Нагадаємо, супермодель палестинського походження Джіджі Хадід присвятила колекцію купальників своїй доньці Хай та знялася топлес у фотосесії для рекламної кампанії капсули.

Також Фокус писав про інший комфортний образ для прогулянок з дитиною для молодих мам. Супермодель вийшла у світ у джинсовому аутфіті.