Стало відомо, чому насправді розійшлися Зейн Малік та Джіджі Хадід
Зіркова пара розійшлася восени 2021.
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Напередодні стала відома ймовірна причина розставання американської моделі Джіджі Хадід та співака Зейна Маліка. Про це пише Рinkvilla.
Колишній товариш артиста з групи One Direction Ліам Пейн у своєму інтерв'ю поділився відвертостями про дружбу із Зейном. Зокрема музикант зізнався, що, попри все, завжди буде на боці свого товариша.
Також 28-річний Ліам Пейн звернув увагу на важливість виховання та прояву любові з боку батьків.
"Якби мені довелося пройти через що пройшов він: з його зростом і рештою… Мої батьки мене підтримують так, що іноді це дратує. У Зейна було інше виховання у цьому сенсі", — зізнався британський музикант.
"Ви завжди можете подивитися на людину і сказати, що він божевільний, але зрештою, як тільки ви зрозумієте, через що він пройшов, щоб дістатися до цього моменту, а також хотів він бути тут чи ні", — зазначив Пейн.
Джіджі Хадід та Зейн Малік розійшлися восени 2021 після гучного скандалу із домашнім насильством з боку екскоханого супермоделі. Зазначалося, ніби він підняв руку на маму Джіджі Йоланду Хадід через те, що жінка випадково виклала у мережу фото однорічної донька зіркової пари Хай.
Наразі 27-річна Джіджі сама виховує доньку Хай та продовжує ховати її від громадськості та папараці. Кілька разів останні "ловили" модель на прогулянці з дитиною, а одного разу навіть сфотографували обличчя Хай.
Нагадаємо, на одній із прогулянок з донькою Джіджі Хадід продемонструвала комфортний та стильний образ для молодих мам.
Також Фокус писав про колекцію купальників, присвячену доньці Джіджі. 27-річна супермодель навіть знялася топлес для рекламного кампейну спеціального дропу.