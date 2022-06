В готическом стиле. Кортни Кардашьян поделилась фото с романтической вечеринки

Незадолго до свадьбы Кортни Кардашьян и ее супруг Трэвис Баркер устроили атмосферный вечер для близких.

Знаменитая фотомодель из семейства Кардашьян — Кортни Кардашьян — поделилась фотографиями с очень атмосферной готической вечеринки, на которой был ее супруг, Трэвисом Баркером, а также, вероятно, близкие члены семьи. Как пишет People, снимки сделаны в Палм-Спрингс незадолго до свадьбы знаменитостей.

На фото можно увидеть длинный стол, накрытый на несколько персон, огромное количество высоких подсвечников с белыми свечами, статуэтки ангелов. На одном из снимков Кортни показывает красный торт в форме сердца со словами "KRAVIS 4EVER", на другом — сумку в форме человеческого сердца рядом с красной чашей. Также среди фото есть очень романтическая фотография, на которой пара, склонившись друг к другу для поцелуя, сидит за обеденным столом.

"Ромео и Джульетта в духе Баха", — подписала звезда Кардашьян фотографии в Instagram.

[ + – ] Кортни Кардашьян целует супруга на готической вечеринке. Фото: Instagram kourtneykardash

[ + – ] Торт в форме сердца с надписью "KRAVIS 4EVER" Фото: Instagram kourtneykardash

[ + – ] Сумочка в форме человеческого сердца и красная чаша. Фото: Instagram kourtneykardash

[ + – ] Атмосферная вечеринка Кортни Кардашьян и ее мужа. Фото: Instagram kourtneykardash

[ + – ] На столе множество белых свечей на высоких подсвечниках в средневековом стиле. Фото: Instagram kourtneykardash

Напомним, в мае Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер сыграли свадьбу в городе Портофино, Италия. Роскошную церемонию пара провела в окружении своих друзей и семьи. На свадьбе были все шестеро детей Кортни и Трэвиса от предыдущих браков. Сыновья Кардашьян — двенадцатилетний Мейсон и семилетний Рейн, и девятилетняя дочь Пенелопа. А также сын Баркера — восемнадцатилетний Лэндон, его шестнадцатилетняя дочь Алабама и 23-летняя падчерица Атиана.

Невеста была в белом мини-платье, сшитом на заказ, и с невероятно длинной фатой. Жених выглядел элегантно в классическом черном костюме. Оба образа были созданы Dolce & Gabbana.

Пара устроила прием в замке 16-го века Кастелло Браун, а также исполнила первый танец в качестве мужа и жены под песню "Can't Help Falling in Love" в исполнении Андреа Бочелли.

По информации источника People, близкого к паре, Кортни не переставала улыбаться и не могла мечтать о более идеальной свадьбе.

