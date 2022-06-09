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У готичному стилі. Кортні Кардаш'ян поділилася фото з романтичної вечірки

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Кортні Кардашьян, Тревіс Баркер
Фото: Instagram kourtneykardash | Атмосферні знімки зроблені незадовго до весілля Кортні Кардаш'ян і Тревіса Баркера

Незадовго до весілля Кортні Кардаш'ян та її чоловік Тревіс Баркер влаштували атмосферний вечір для близьких.

Знаменита фотомодель із сімейства Кардаш'ян — Кортні Кардаш'ян — поділилася фото з дуже атмосферної готичної вечірки, на якій був її чоловік, Тревіс Баркер, а також, ймовірно, близькі члени сім'ї. Як пише People, знімки зроблені в Палм-Спрінгс незадовго до весілля знаменитостей.

На фото можна побачити довгий стіл, накритий на кілька персон, безліч високих свічників із білими свічками, статуетки ангелів. На одному зі знімків Кортні показує червоний торт у формі серця зі словами KRAVIS 4EVER, на іншому — сумку у формі людського серця поруч із червоною чашею. Також серед фото є дуже романтичне фото, де пара, схилившись один до одного для поцілунку, сидить за обіднім столом.

"Ромео і Джульєтта в дусі Баха", — підписала зірка Кардаш'ян фото в Instagram.

Кортні Кардаш'ян цілує чоловіка на готичній вечірці
Кортні Кардаш'ян цілує чоловіка на готичній вечірці
Фото: Instagram kourtneykardash
Торт у формі серця з написом "KRAVIS 4EVER"
Торт у формі серця з написом "KRAVIS 4EVER"
Фото: Instagram kourtneykardash
Сумочка у формі людського серця і червона чаша
Сумочка у формі людського серця і червона чаша
Фото: Instagram kourtneykardash
Атмосферна вечірка Кортні Кардаш'ян та її чоловіка
Атмосферна вечірка Кортні Кардаш'ян та її чоловіка
Фото: Instagram kourtneykardash
На столі безліч білих свічок на високих свічниках у середньовічному стилі
На столі безліч білих свічок на високих свічниках у середньовічному стилі
Фото: Instagram kourtneykardash

Нагадаємо, у травні Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер зіграли весілля у місті Портофіно, Італія. Розкішну церемонію пара провела в оточенні своїх друзів і сім'ї. На весіллі були всі шестеро дітей Кортні та Тревіса від попередніх шлюбів. Сини Кардаш'ян — дванадцятирічний Мейсон і семирічний Рейн, і дев'ятирічна дочка Пенелопа. А також син Баркера — вісімнадцятирічний Лендон, його шістнадцятирічна дочка Алабама та 23-річна падчерка Атіана.

Наречена була в білій мінісукні, пошитій на замовлення, і з неймовірно довгою фатою. Наречений виглядав елегантно в класичному чорному костюмі. Обидва образи створили Dolce & Gabbana.

Пара влаштувала прийом у замку 16 століття Кастелло Браун, а також виконала перший танець як чоловік і дружина під пісню "Can't Help Falling in Love" у виконанні Андреа Бочеллі.

За інформацією джерела People, близького до пари, Кортні не переставала посміхатися і не могла мріяти про більш ідеальне весілля.

Фокус раніше розповідав про те, яке вбрання обрала Кім Кардаш'ян для весілля своєї старшої сестри, Кортні Кардаш'ян. На урочистій церемонії знаменита американська модель прийшла в мереживному вбранні у стилі Мортіші Аддамс із "Сімейки Аддамс".