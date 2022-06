Тейлор Свифт призналась, что раньше боролась с синдромом самозванца

Сейчас знаменитость активно занимается созданием фильмов.

32-летняя американская певица Тейлор Свифт призналась, что в свое время боролась с синдромом самозванца. Об этом пишет The Guardian.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Знаменитость на показе свего фильма All Too Well: The Short Film в Нью-Йорке откровенно рассказала об опыте синдрома самозванца.

"Мне это всегда было очень интересно. На съемках я всегда стараюсь внимательно наблюдать за процессом. Все началось с нескольких музыкальных клипов почти 10 лет назад. Мне очень нравится, что женщины-режиссеры стали сегодня влиятельными и востребованными… Я все время боролась с синдромом самозванца, который постоянно твердил мне: "Ты не должна этим заниматься, потому что люди для этого годами учатся в специальных заведениях, а ты нет", – призналась 32-летняя певица, которая переквалифицировалась и сейчас активно пробует себя в области кино.

[ + – ] Короткометражка Тейлор Свифт

Тейлор считает, что не все должны учиться, прежде чем начать снимать. И это мнение ее очень радует.

[ + – ] Тейлор Свифт, кроме музыки, занимается созданием фильмов

Напомним, Тейлор Свифт обручилась со своим бойфрендом. Хотя за несколько дней до этого ей приписывали роман с американским рэпером Дрейком.

Также Фокус писал о культовом образе принцессы Дианы, который в 2021 году повторила кантри-певица Тейлор Свифт. Предполагается, что роковой лук — сигнал в сторону бывшего менеджера артистки, лишившего ее музыкального наследия за 10 лет.