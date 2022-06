Тейлор Свіфт зізналася, що раніше боролася із синдромом самозванця

Наразі знаменитість активно займається створенням фільмів.

32-річна американська співачка Тейлор Свіфт зізналася, що свого часу боролася із синдромом самозванця. Про це пише The Guardian.

Знаменитість на показі свого фільму All Too Well: The Short Film у Нью-Йорку відверто розповіла про досвід синдрому самозванця.

"Мені це завжди було дуже цікаво. На зйомках я завжди намагаюсь уважно спостерігати за процесом. Все почалося з кількох музичних кліпів майже 10 років тому. Мені дуже подобається, що жінки-режисери стали сьогодні впливовими та більш затребуваними… Я весь час боролася із синдромом самозванця, який постійно твердив мені: "Ти не повинна цим займатися, бо люди для цього роками навчаються у спеціальних закладах, а ти ні", – зізналася 32-річна співачка, яка перекваліфікувалася і наразі активно пробує себе в галузі кіно.

Тейлор вважає, що не всі повинні навчатися перед тим, як почати знімати. І ця думка її дуже тішить.

