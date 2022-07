The Chainsmokers станут первой группой, выступившей в космосе

Музыканты уже подписали контракт на участие в одном из первых рейсов компании World View

Американский дуэт The Chainsmokers станет первой группой, которая выступит в космосе. Эндрю Таггарт и Алекс Полл улетят с Земли в 2024 году. Об этом пишет Associated Press.

Музыканты уже подписали контракт на участие в одном из первых рейсов компании World View. Они отправятся на орбиту в небольшой капсуле, прикрепленной к стратостату, и отыграют концерт.

"Мы всегда мечтали отправиться в космос и рады сотрудничать с World View, чтобы испытать это приключение и получить новый опыт. Мы знаем, что виды Земли и космоса будут невероятными и вдохновляющими, поэтому надеемся использовать этот полет для творчества и будущих проектов", — сказали Эндрю Таггарт и Алекс Полл. Один из их последних хитов носит название High, так что они пошутили, что должны соответствовать.

[ + – ] The Chainsmokers - High

Главный исполнительный директор World View Райан Хартман уже сказал, что суперпопулярные The Chainsmokers были выбраны для участия в проекте для того, чтобы заинтересовать в космическом туризме молодую аудиторию.

А еще Хартман признался, что на выбор повлиял его сын, которому очень нравятся песни The Chainsmokers.

Но в космосе музыканты будут не одиноки. Вместе с ними в капсуле полетят еще минимум шесть пассажиров. Вне Земли они пробудут от шести до двенадцати часов. Максимальная высота, которой может достичь корабль World View, составляет 30 480 метров. На этой высоте еще нет невесомости, но человек становится немного легче. Билет в комфортабельную капсулу со всеми удобствами стоит около 75 тысяч долларов.

[ + – ] Компьютерный рендер пассажирской капсулы World View Фото: Скриншот

[ + – ] Как будет выглядеть космический полет пассажирской капсулы World View Фото: Скриншот

Напомним, The Chainsmokers – одна из самых популярных групп последних лет. Пять их хитов попадали в Top 10 Billboard Hot 100, это: Closer, Paris, Don’t Let Me Down и Something Just Like This с Coldplay в 2017 году.

А World View является одной из новых частных компаний по исследованию космоса, в число которых входят также Blue Origin, Virgin Galactic и SpaceX. К основанию World View привела сама идея полетов на высокопрочных аэростатах. Гендиректор гендиректор World View – известная Джейн Пойнтер, основательница компании Paragon, создающую технологии для работы в экстремальных условиях. Также она входила в команду Biosphere 2 – эксперимента, участники которого 1990-х жили внутри замкнутой экосистемы, симулирующей базу на Марсе. Также в команде основателей компании бывший астронавт Марк Келли и Алан Стерн, научный руководитель миссии NASA New Horizons на Плутон и председатель Федерации коммерческих космических полетов. А старшим пилотом в первом пассажирском запуске World View станет бывший астронавт Рон Герен.

Напомним, ранее Том Круз собирался отправиться на МКС и снять фильм в космосе. Это должно было произойти еще в конце 2021 года, но пандемия внесла свои коррективы.

А в России к идее Тома Круза отнеслись очень серьезно и даже назвали это "космической гонкой", о чем сам голливудский актер и не подозревал. В спешном порядке в космос отправили актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко. Они отсняли около 40 минут материала, которые войдут в фильм "Вызов". Чтобы обогнать Круза, Роскосмос полностью изменил расписание полетов. В итоге два космонавта остались на Земле, и один из них, 52-летний Андрей Бабкин в космос более никогда не полетит, а еще двое, которые в тот момент работали на МКС, не смогли улететь домой вовремя.