The Chainsmokers стануть першим гуртом, який виступив у космосі

Музиканти вже підписали контракт на участь у одному з перших рейсів компанії World View.

Американський дует The Chainsmokers стане першим гуртом, який виступить у космосі. Ендрю Таггарт та Алекс Пол полетять із Землі у 2024 році. Про це пише Associated Press.

Музиканти підписали контракт на участь в одному з перших рейсів компанії World View. Вони вирушать на орбіту в невеликій капсулі, прикріпленій до стратостату, і відіграють концерт.

"Ми завжди мріяли вирушити в космос і раді співпрацювати з World View, щоб випробувати цю пригоду й отримати новий досвід. Ми знаємо, що види Землі та космосу будуть неймовірними та надихаючими, тому сподіваємось використати цей політ для творчості та майбутніх проєктів", — сказали Ендрю Таггарт та Алекс Пол. Один з їхніх останніх хітів називається High, тож вони пожартували, що повинні відповідати.

[ + – ] The Chainsmokers — High

Головний виконавчий директор World View Райан Хартман уже сказав, що суперпопулярні The Chainsmokers були обрані для участі у проєкті для того, щоб зацікавити у космічному туризмі молоду аудиторію.

А ще Хартман зізнався, що на вибір вплинув син, якому дуже подобаються пісні The Chainsmokers.

Але в космосі музиканти будуть не самотні. Разом із ними у капсулі полетять ще мінімум шість пасажирів. Поза Землею вони пробудуть від шести до дванадцяти годин. Максимальна висота, якої може досягти корабель World View, становить 30 480 метрів. На цій висоті ще немає невагомості, але людина стає трохи легшою. Квиток у комфортабельну капсулу з усіма зручностями коштує приблизно 75 тисяч доларів.

[ + – ] Комп'ютерний рендер пасажирської капсули World View Фото: Скриншот

[ + – ] Як виглядатиме космічний політ пасажирської капсули World View Фото: Скриншот

Нагадаємо, The Chainsmokers — один із найпопулярніших гуртів останніх років. П'ять їхніх хітів потрапляли в Top 10 Billboard Hot 100, це: Closer, Paris, Don't Let Me Down та Something Just Like This із Coldplay у 2017 році.

А World View є однією з нових приватних компаній з дослідження космосу, до яких входять також Blue Origin, Virgin Galactic та SpaceX. До заснування World View привела власне ідея польотів на високоміцних аеростатах. Гендиректор World View — відома Джейн Пойнтер, засновниця компанії Paragon, яка створює технології для роботи в екстремальних умовах. Також вона входила до команди Biosphere 2 — експерименту, учасники якого в 1990-х жили всередині замкнутої екосистеми, що симулює базу на Марсі. Також у команді засновників компанії колишній астронавт Марк Келлі та Алан Стерн, науковий керівник місії NASA New Horizons на Плутон і голова Федерації комерційних космічних польотів. А старшим пілотом у першому пасажирському запуску World View стане колишній астронавт Рон Герен.

Нагадаємо, раніше Том Круз збирався вирушити на МКС і зняти фільм у космосі. Це мало статися ще наприкінці 2021 року, але пандемія внесла свої корективи.

А в Росії до ідеї Тома Круза поставилися дуже серйозно і навіть назвали це "космічними перегонами", про що сам голлівудський актор і не підозрював. Поспішно до космосу відправили акторку Юлію Пересільд та режисера Клима Шипенка. Вони зняли майже 40 хвилин матеріалу, які увійдуть до фільму "Виклик". Щоб випередити Круза, Роскосмос повністю змінив розклад польотів. Зрештою два космонавти залишилися на Землі, й один із них, 52-річний Андрій Бабкін у космос більше ніколи не полетить, а ще двоє, які на той момент працювали на МКС, не змогли відлетіти додому вчасно.