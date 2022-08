Дженнифер Лопес в блестящем наряде выступила на концерте в Италии

Певица воплотила в жизнь свою мечту о диско-диве.

53-летняя Дженнифер Лопес не перестает удивлять свою многомиллионную аудиторию. На днях певица выступила на благотворительном мероприятии LuisaViaRoma для UNICEF и выглядела сногсшибательно. Об этом пишет издание Vogue.

Дженнифер Лопес открыла концерт двумя фирменными хитами "If You Had My Love" и "Waiting for Tonight", а ее наряды свели с ума толпы фанатов. Для первого выхода на сцену после свадьбы с Беном Аффлеком знаменитость выбрала костюм, состоящий из топа и лосин с анималистичным принтом, а также роскошную накидку в тон, украшенную блестками и перьями.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Поблагодарив своих поклонников за то, что они пришли на ее выступление, певица сказала, что происходящее напоминает ей о гала-концертах, которые она смотрела в детстве по телевизору.

"Сегодня мы даем дискотеку. Знаете, что мне это напоминает? Это напоминает мне о том времени, когда я была маленькой девочкой в ​​Бронксе. Моя мама смотрела эти церемонии награждения, эти большие гала-концерты — сегодня это похоже на большой гала-концерт. Помните, когда их показывали по телевидению? И у них всегда выступала какая-нибудь замечательная певица, например, вы, ребята, помните Донну Саммер? Да? Чака Хана? И потрясающую мисс Дайану Росс. Их волосы и их красивые платья", — говорила Лопес.

Певица добавила, что всегда мечтала жить в мире блеска и стать танцевальной дивой в стиле диско.

"Я хотела бы ходить по дому в блестящем комбинезоне. Верно, это то, что мне нравится делать. Я просто хотела жить в мире блеска. Я всегда хотела быть танцевальной дивой в стиле диско. Вы, ребята, не возражаете, если я реализую свою фантазию о диско-диве здесь с вами сегодня вечером?" — прокричала певица со сцены.

Напомним, недавно Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека, спустя несколько месяцев после их второй помолвки. Первый раз знаменитости хотели связать себя узами брака почти двадцать лет назад. Церемония прошла в Маленькой белой часовне в Лас-Вегасе. Певица выбрала для свадьбы два платья — одно из "старого фильма", второе — от знаменитого бренда.

