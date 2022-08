Дженніфер Лопес у блискучому вбранні виступила на концерті в Італії

Співачка втілила в життя свою мрію про диско-діву.

53-річна Дженніфер Лопес не перестає дивувати свою багатомільйонну аудиторію. Днями співачка виступила на благодійному заході LuisaViaRoma для UNICEF і мала надзвичайний вигляд. Про це пише видання Vogue.

Дженніфер Лопес відкрила концерт двома фірмовими хітами "If You Had My Love" та "Waiting for Tonight", а її вбрання звело з розуму натовп фанатів. Для першого виходу на сцену після весілля з Беном Аффлеком знаменитість обрала костюм, що складається з топу та лосин з анімалістичним принтом, а також розкішну накидку в тон, прикрашену блискітками та пір'ям.

Подякувавши своїм шанувальникам за те, що вони прийшли на її виступ, співачка сказала, що те, що відбувається, нагадує їй про гала-концерти, які вона дивилася в дитинстві по телевізору.

"Сьогодні ми даємо дискотеку. Знаєте, що мені це нагадує? Це нагадує мені про той час, коли я була маленькою дівчинкою в Бронксі. Моя мама дивилася ці церемонії нагородження, ці великі гала-концерти — сьогодні це схоже на великий гала-концерт. Пам'ятаєте, коли їх показували по телебаченню? І у них завжди виступала якась чудова співачка, наприклад, ви, хлопці, пам'ятаєте Донну Саммер? Так? Чака Хана? І приголомшливу міс Даяну Росс. Їхнє волосся і їхні красиві плаття", — казала Лопес.

Співачка додала, що завжди мріяла жити у світі блиску та стати танцювальною дівою у стилі диско.

"Я хотіла б ходити по дому в блискучому комбінезоні. Мабуть, це те, що мені подобається робити. Я просто хотіла жити у світі блиску. Я завжди хотіла бути танцювальною дівою в стилі диско. Ви, хлопці, не заперечуєте, якщо я реалізую свою фантазію про диско-дів тут з вами сьогодні ввечері?" — прокричала співачка зі сцени.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека, через кілька місяців після їхніх дрегих заручин. Перший раз знаменитості хотіли зв'язати себе шлюбом майже двадцять років тому. Церемонія відбулася у Маленькій білій каплиці у Лас-Вегасі. Співачка обрала для весілля дві сукні — одну зі "старого фільму", другу — від знаменитого бренду.

Фокус раніше писав про те, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек проводять медовий місяць у Парижі.