Голая Кейт Мосс ппрорекламировала свой новый бренд оздоровительных продуктов

Супермодель готовится запустить собственную линию продуктов для омоложения.

В период карьерного расцвета, который пришелся на 1990е, культовая супермодель Кейт Мосс была известна любовью к вечеринкам и запрещенным препаратам. А в кругу друзей ее даже называли грубым прозвищем "танк" за способность выпить огромное количество алкоголя. Как известно, отвязные привычки Кейт Мосс, наконец, канули в Лету.

Как пишет Pagesix, в последние годы супермодель претерпела серьезную трансформацию. Больше четырех лет заядлая тусовщица не пьет алкоголь, спит не менее 8 часов в день и ежедневно занимается йогой. В свои 48 лет модель выглядит отлично и готовится запустить собственную оздоровительную линию под названием Cosmoss.

Чтобы привлечь внимание к продукту, Кейт Мосс сняла ностальгический видео-ролик, в котором полностью обнажилась и отправилась плавать в лесном озере. В черно-белом видео, опубликованном в Instagram, супермодель предлагает поклонникам "следовать за ней".

Как говорится в одном из обращений компании, "каждый продукт COSMOSS тщательно разработан с учетом потребностей здоровья с использованием мощных натуральных ингредиентов. Каждый ритуал открывает дверь к гармонии, восстановлению и любви".

Продукция бренда будет включать в себя детокс-чай, масло для лица и "священный" мист.

"Завораживающее и волшебное. COSMOSS — это забота о себе, созданная для современных жизненных путешествий", — говорится в подписи к видео. Бренд будет запущен 1 сентября.

Напомним, ранее Кейт Мосс часто появлялась в СМИ, так как поддержала своего бывшего бойфренда Джонни Деппа во время громкого судебного разбирательства с его экс-супругой Эмбер Херд. 48-летняя супермодель выступала на стороне бывшего возлюбленного и призналась, что очень хорошо относиться к 59-летнему голливудскому актеру и доверяет ему.

Как известно, в прошлом Кейт Мосс и Джонни Депп долгое время встречались, и были одной из самых отвязных пар 1990х. Они много времени проводили на вечеринках и неоднократно попадали в полицейские участки, не скрывая своих вредных привычек, чем всерьез беспокоили поклонников. И хотя фанаты пары ожидали грандиозную свадьбу, к счастью, актер вовремя решил уйти к другой знаменитости, актрисе Ванессе Паради.