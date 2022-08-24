Гола Кейт Мосс прорекламувала свій новий бренд оздоровчих продуктів

Супермодель готується запустити власну лінію продуктів для омолодження.

У період кар'єрного розквіту, який припав на 1990-ті, культова супермодель Кейт Мосс була відома любов'ю до вечірок та заборонених препаратів. А серед друзів її навіть називали грубим прізвиськом "танк" за здатність випити величезну кількість алкоголю. Як відомо, такі звички Кейт Мосс, нарешті, канули в Лету.

Як пише Pagesix, в останні роки супермодель зазнала серйозної трансформації. Понад чотири роки затята тусовщиця не п'є алкоголь, спить не менш як 8 годин на день і щодня займається йогою. У свої 48 років модель має чудовий вигляд і готується запустити власну оздоровчу лінію під назвою Cosmoss.

Щоб привернути увагу до продукту, Кейт Мосс зняла ностальгічний відеоролик, у якому повністю оголилася та вирушила плавати у лісовому озері. У чорно-білому відео, опублікованому в Instagram, супермодель пропонує шанувальникам "слідувати за нею".

Як говориться в одному зі звернень компанії, "кожен продукт COSMOSS ретельно розроблений з урахуванням потреб здоров'я з використанням потужних натуральних інгредієнтів. Кожен ритуал відчиняє двері до гармонії, відновлення та любові".

Продукція бренду включатиме детокс-чай, масло для обличчя і "священний" міст.

"Чарівне і дивовижне. COSMOSS — це турбота про себе, створена для сучасних життєвих подорожей", — йдеться у підписі до відео. Бренд запустять 1 вересня.

Нагадаємо, раніше Кейт Мосс часто з'являлася у ЗМІ, оскільки підтримала свого колишнього бойфренда Джонні Деппа під час гучного судового розгляду з його колишньою дружиною Ембер Герд. 48-річна супермодель виступала на боці колишнього коханого і зізналася, що дуже добре ставиться до 59-річного голлівудського актора та довіряє йому.

Як відомо, у минулому Кейт Мосс і Джонні Депп довгий час зустрічалися, і були однією з найвідв'язніших пар 1990-х. Вони багато часу проводили на вечірках і неодноразово потрапляли до поліцейських дільниць, не приховуючи своїх шкідливих звичок, чим серйозно турбували шанувальників. І хоча фанати пари чекали на грандіозне весілля, на щастя, актор вчасно вирішив піти до іншої знаменитості, акторки Ванесси Параді.