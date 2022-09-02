Обнаженная Шарлиз Терон приняла участие в рекламной кампании Dior

Актриса не участвовала в кампейнах бренда с начала пандемии.

47-летняя Шарлиз Терон не прекращает восхищать поклонников. Ее считают одной из самых талантливых и притягательных актрис современности. Звезда зарекомендовала себя как одна из ведущих красавиц индустрии и на протяжении многих лет оставалась лицом Dior Beauty.

С начала пандемии Шариз временно прекратила работу с французским брендом. Однако недавно она вернулась в индустрию красоты и поразила фанатов яркой фотосессией. Знаменитость снялась в рекламном кампейне Dior полностью обнаженной. Об этом пишет Hellomagazine.

Шарлиз поделилась фотографией у себя в Instagram, рассказав о своем возвращении.

Во время фотосессии актриса позировала в великолепном золотом колье-чокере, которое хорошо сочеталось с флаконом нового аромата и коротко остриженными золотыми локонами знаменитости.

Шарлиз прикрыла себя руками, чтобы приобнять изящный флакон с парфюмом.

"Моя новая рекламная кампания Жана Батиста Мондино с культовым ожерельем, созданным Марией Грацией Кьюри для нового аромата J'adore Parfum d'eau: инновационной высококонцентрированной парфюмерной воды без спирта" — подписала фото Шарлиз.

Бурная реакция поклонников не заставила себя ждать. Фанаты написали, что Шарлиз выглядит сногсшибательно.

"Ты выглядишь потрясающе" — отметил один из поклонников. А другой добавил, что не может поверить, как можно выглядеть настолько шикарно.

Тизер, сопровождавший рекламную кампанию аромата, также оказался настоящим произведением искусства. В видеоролике актриса принимала ванну, наполненную золотом, и играла со своими волосами.

"Такая же уравновешенная и завораживающая, как всегда, Шарлиз Терон воплощает новый J'adore Parfum d'eau в утонченном моменте чистого наслаждения", — написали в Dior.

Фокус ранее писал о том, что 52-летняя Наоми Кэмпбелл стала новой звездой рекламной кампании гламурной коллекции Fall 2022 Сэма Эдельмана. Легендарная "черная пантера" примерила стильную обувь из последней коллекции бренда и не менее интересные наряды.