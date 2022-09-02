Оголена Шарліз Терон взяла участь у рекламній кампанії Dior

Акторка не брала участі в кампейнах бренду з початку пандемії.

47-річна Шарліз Терон не припиняє захоплювати шанувальників. Її вважають однією з найталановитіших і найпривабливіших акторок сучасності. Зірка зарекомендувала себе як одна з провідних красунь індустрії і багато років залишалася лицем Dior Beauty.

З початку пандемії Шарліз тимчасово припинила роботу із французьким брендом. Проте нещодавно вона повернулася до індустрії краси та вразила фанатів яскравою фотосесією. Знаменитість знялася у рекламному кампейні Dior повністю оголеною. Про це пише Hellomagazine.

Шарліз поділилася фотографією у себе в Instagram, розповівши про своє повернення.

Під час фотосесії акторка позувала у чудовому золотому кольє-чокері, яке добре поєднувалося з флаконом нового аромату та коротко остриженими золотими локонами знаменитості.

Шарліз прикрила себе руками, щоб придбати спритний флакон з парфумом.

"Моя нова рекламна кампанія Жан-Батиста Мондіно з культовим намистом, створеним Марією Грацією К'юрі для нового аромату J'adore Parfum d'eau: інноваційної висококонцентрованої парфумерної води без спирту", — підписала фото Шарліз.

Бурхлива реакція шанувальників не забарилася. Фанати написали, що Шарліз виглядає надзвичайно.

"Ти виглядаєш приголомшливо", — зазначив один із шанувальників. А інший додав, що не може повірити, як можна виглядати настільки шикарно.

Тизер, який супроводжував рекламну кампанію аромату, також виявився справжнім витвором мистецтва. У відеоролику актриса приймала ванну, наповнену золотом, і грала зі своїм волоссям.

"Така ж врівноважена і чарівна, як завжди, Шарліз Терон втілює новий J'adore Parfum d'eau у витонченому моменті чистої насолоди", — написали в Dior.

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