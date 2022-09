Новая супруга Николаса Кейджа родила ему дочь

Девочку назвали Леннон Оги в честь Джона Леннона и отца Николаса Кейджа Августа Копполе.

58-летний актер Николас Кейдж в третий раз стал отцом. Его супруга, 29-летняя японская актриса Рико Шибата, на днях родила дочку. Представитель пары подтвердил эту новость изданию People.

"Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и дочь чувствуют себя хорошо", — сообщили в издании.

О том, что пара ждет ребенка, стало известно в январе 2022 года. Три месяца спустя Кейдж признался, что у них с супругой родится девочка и они планируют дать ей необычное имя Леннон Оги в память о Джоне Ленноне и отце Николаса Кейджа Августе Копполе. Объясняя значение имени, Кейдж отметил, что его отец-диджей крутил альбом The Beatles Let It Be, особенно песню Across The Universe ("Сквозь Вселенную"), на своей радиостанции.

"Я буду сокращенно называть ее Ленни. Я в восторге. Это будет самое большое приключение в моей жизни. Я всегда серьезно относился к своим родительским обязанностям", — объяснил обладатель "Оскара".

Как известно, у многодетного отца есть 31-летний сын Уэстон от бывшей возлюбленной Кристины Фултон и 16-летний Кал-Эла от Элис Ким.

"Мне нравится быть отцом и серьезно относиться к своим родительским обязанностям", — рассуждал Кейдж о своем опыте родителя.

Напомним, Кейдж и Шибата познакомились в 2019 году, а в феврале 2021 поженились. Кейдж сделал предложение возлюбленной по FaceTime.

Обладатель "Золотого глобуса" ранее был женат несколько раз. С первой супругой Патрицией Аркетт они прожили вместе с 1995 по 2001 год, с Лизой Мари Пресли с 2002 по 2004 год, с Элис Ким с 2004 по 2016 год.

После свадьбы с Шибатой Кейдж сказал, что очень надеялся на еще одного ребенка.

"Я скучаю по всему этому. Я скучаю по наблюдению за тем, как ребенок впервые открывает для себя что-то. Как солнечный свет светит сквозь лист. Приглашаем их на ужин с лобстерами и заставляем их сходить с ума за столом. Я скучаю по магазину игрушек. Я скучаю по пению колыбельных. Я скучаю по раскачиванию в креслах-качалках", — сообщил актер.

