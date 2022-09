Нова дружина Ніколаса Кейджа народила йому дочку

Дівчинку назвали Леннон Огі на честь Джона Леннона та батька Ніколаса Кейджа Августа Копполи.

58-річний актор Ніколас Кейдж утретє став батьком. Його дружина, 29-річна японська акторка Ріко Шибата, днями народила доньку. Представник пари підтвердив цю новину виданню People.

"Ніколас і Ріко раді оголосити про народження доньки. Мати й дочка почуваються добре", — повідомили у виданні.

Про те, що пара чекає на дитину, стало відомо в січні 2022 року. Через три місяці Кейдж зізнався, що в них із дружиною народиться дівчинка, і вони планують дати їй незвичайне ім'я Леннон Огі на згадку про Джона Леннона та батька Ніколаса Кейджа Августа Копполи. Пояснюючи значення імені, Кейдж зазначив, що його батько-діджей крутив альбом The Beatles Let It Be, особливо пісню Across The Universe ("Крізь Усесвіт"), на своїй радіостанції.

"Я скорочено називатиму її Ленні. Я в захваті. Це буде найбільша пригода в моєму житті. Я завжди серйозно ставився до своїх батьківських обов'язків", — пояснив власник "Оскара".

Як відомо, багатодітний батько має 31-річного сина Вестона від колишньої коханої Крістіни Фултон і 16-річного Кал-Ела від Еліс Кім.

"Мені подобається бути батьком і серйозно ставитися до своїх батьківських обов'язків", — міркував Кейдж про свій досвід батька.

Нагадаємо, Кейдж і Шибата познайомилися у 2019 році, а в лютому 2021 року одружилися. Кейдж зробив пропозицію коханій у FaceTime.

Власник "Золотого глобуса" раніше був одружений кілька разів. Із першою дружиною Патрицією Аркет вони прожили разом із 1995 по 2001 рік, із Лізою Марі Преслі з 2002 по 2004 рік, із Еліс Кім з 2004 по 2016 рік.

Після весілля з Шибатою Кейдж сказав, що дуже сподівався на ще одну дитину.

"Я сумую за всім цим. Я сумую за спостереженням за тим, як дитина вперше відкриває для себе щось. Як сонячне світло світить крізь лист. Запрошуємо їх на вечерю з лобстерами та змушуємо їх божеволіти за столом. Я сумую за магазином іграшок. Я сумую за співами колискових. Я сумую за розгойдуванням у кріслах-гойдалках", — повідомив актор.

