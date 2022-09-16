Кайли Дженнер снялась топлес в фотосессии для CR Fashion Book

Модель прорекламировала свои новые блески для губ.

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Американская модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер приняла участие в винтажной фотосессии для журнала CR Fashion Book. На одном из снимков знаменитость позирует топлес. Фотографии появились в Instagram Кайли.

25-летняя модель стала героиней свежего выпуска журнала Карин Ройтфельд. На снимке топлес для обложки издания Кайли прикрыла грудь импровизированным колье, сделанным из блесков ее косметического бренда Kylie Cosmetics. На других снимках Кайли позирует в винтажной куртке Miu Miu Upcycled.

За съемку отвечала фотограф из Нью-Йорка Алана О'Херлихи. Она не один год сотрудничает с Беллой Хадид и другими звездами А-листа.

Поклонники восхитились снимками Кайли.

"Лучшее, что я когда-либо видел", "Очень красивая", "Выглядишь потрясающе", "Идеальная", — прокомментировали фото фанаты модели.

Также отметила обложку с Кайли модель Белла Хадид.

"С ума сойти", — восхитилась знаменитость.

Напомним, в феврале Кайли Дженнер во второй раз стала мамой — у нее родился сын. Отец ребенка – ее бойфренд Трэвис Скотт. У пары также есть общая дочь Сторми.

Несмотря на материнские хлопоты, с которыми сталкивается любая новоиспеченная мама, 25-летняя модель продолжает активно заниматься работой и продвигать новый блеск для губ из коллаборации Kylie Cosmetics x Kris Jenner.

Не так давно Кайли Дженнер вместе с Тревисом Скоттом и их двумя детьми отдыхали на вилле Tranquilitу на островах Теркс и Кайкос. Это одно из самых романтических мест Карибского моря с нетронутыми пляжами с белоснежным песком в окружении бирюзового океана. Семья арендовала эксклюзивный дом для знаменитостей, который можно сравнить с частным карибским островом. Вилла, на которой отдыхали звезды, относится к элитной недвижимости, предназначенной только для VIP-персон. В доме было 11 спален и 23 ванные комнаты. А его аренда достигает 43 тысячи долларов за ночь.