Кайлі Дженнер знялася топлес у фотосесії для CR Fashion Book

Модель прорекламувала свої нові блиски для губ.

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Американська модель, бізнесвумен і зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кайлі Дженнер взяла участь у вінтажній фотосесії для журналу CR Fashion Book. На одному зі знімків знаменитість позує топлес. Фотографії з'явилися в Instagram Кайлі.

25-річна модель стала героїнею нового випуску журналу Карін Ройтфельд. На знімку топлес для обкладинки видання Кайлі прикрила груди імпровізованим кольє, зробленим із блисків її косметичного бренду Kylie Cosmetics. На інших знімках Кайлі позує у вінтажній куртці Miu Miu Upcycled.

За зйомку відповідала фотографка з Нью-Йорка Алана О'Герліхі. Вона не один рік співпрацює з Беллою Хадід та іншими зірками А-листу.

Шанувальники захопилися знімками Кайлі.

"Найкраще, що я коли-небудь бачив", "Дуже красива", "Маєш приголомшливий вигляд", "Ідеальна", — прокоментували фото фанати моделі.

Також відзначила обкладинку з Кайлі модель Белла Хадід.

"З глузду з'їхати", — захопилася знаменитість.

Нагадаємо, в лютому Кайлі Дженнер удруге стала мамою — в неї народився син. Батько дитини — її бойфренд Тревіс Скотт. У пари також є спільна дочка Стормі.

Незважаючи на материнські клопоти, з якими стикається будь-яка мама, 25-річна модель продовжує активно займатися роботою та просувати новий блиск для губ із колаборації Kylie Cosmetics x Kris Jenner.

Нещодавно Кайлі Дженнер разом із Тревісом Скоттом і їхніми двома дітьми відпочивали на віллі Tranquilitу на островах Теркс і Кайкос. Це одне з найромантичніших місць Карибського моря з незайманими пляжами з білим піском в оточенні бірюзового океану. Сім'я орендувала ексклюзивний будинок для знаменитостей, який можна порівняти з приватним карибським островом. Вілла, на якій відпочивали зірки, належить до елітної нерухомості, призначеної лише для VIP-персон. У будинку було 11 спалень і 23 ванні кімнати. А його оренда сягає 43 тисяч доларів за ніч.