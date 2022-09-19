Наоми Кэмпбелл снялась для "парижского" кампейна H&M

Модный бренд сфотографировал супермодель в воображаемом идеальном парижском ресторанчике

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Бренд H&M представил новую рекламную кампанию во французском стиле. Идеаьную локацию решили создать сами и пригласили в качестве главной звезды супермодель Наоми Кэмпбелл. Об этом пишет Vanity Fair.

Кроме Наоми Кэмпбелл, в рекламном кампейне снялись Джилл Кортлев, Палома Эльсессер, Джордан Барретт и Young Emperors.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл для H&M Фото: H&M

[ + – ] Наоми Кэмпбелл для H&M Фото: H&M

Съемки прошли в Brasserie Hennes — вымышленном парижском ресторане.

В рекламном ролике, снятом Бардией Зейнали, Кэмпбелл играет инсайдера моды, сидящего возле воображаемого ресторана. В короткометражном фильме она носит шарф и оранжевую шелковую блузку из парижской коллекции осень-зима 2022 года и театрально подмигивает модели Джилл Кортлев.

[ + – ] Наоми Кэмпбелл для H&M

Когда начинается дождь, они вместе с моделями Джорданом Барреттом и Паломой Эльсессер направляются внутрь, чтобы потанцевать под диско.

"Я надеюсь, что всем действительно понравится Brasserie Hennes, потому что это прекрасный воображаемый мир. На схемках царила отличная атмосфера. Париж — один из моих любимых городов", — призналась супермодель.

Наоми также призналась, что ей очень понравилось работать с Зейнали, которого просто "переполняла энергия".

И ей нравится работать с H&M, потому что ее с этим брендом связывает ностальгическая связь. "Моя первая реклама для H&M, я думаю, была 20 лет назад. Моя мама покупала мне H&M, когда жила в Европе, в Швейцарии, а затем в Италии. Я выросла в их одежде", — рассказала супермодель.

Напомним, ранее Наоми появилась на обложке W Magazine топлесс.