Наомі Кемпбелл знялася для "паризького" кампейну H&M

Модний бренд сфотографував супермодель в уявному ідеальному паризькому ресторанчику

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Бренд H&M представив нову рекламну кампанію у французькому стилі. Ідеальну локацію вирішили створити самі і запросили як головну зірку супермодель Наомі Кемпбелл. Про це пише Vanity Fair.

Окрім Наомі Кемпбелл, у рекламному кампейні знялися Джилл Кортлев, Палома Ельсессер, Джордан Барретт та Young Emperors.

[ + – ] Наомі Кемпбелл для H&M Фото: H&M

[ + – ] Наомі Кемпбелл для H&M Фото: H&M

Зйомки пройшли у Brasserie Hennes — вигаданому паризькому ресторані.

У рекламному ролику, знятому Бардією Зейналі, Кемпбелл грає інсайдера моди, який сидить біля уявного ресторану. У короткометражному фільмі вона носить шарф та помаранчеву шовкову блузку з паризької колекції осінь-зима 2022 року та театрально підморгує моделі Джилл Кортлев.

[ + – ] Наомі Кемпбелл для H&M

Коли починається дощ, вони разом із моделями Джорданом Барреттом та Паломою Ельсессер прямують усередину, щоб потанцювати під диско.

"Я сподіваюся, що всім дійсно сподобається Brasserie Hennes, тому що це прекрасний уявний світ. На схемах панувала чудова атмосфера. Париж — одне з моїх улюблених міст", — зізналася супермодель.

Наомі також зізналася, що їй дуже сподобалося працювати із Зейналі, якого просто "переповнювала енергія".

І їй подобається працювати з H&M, тому що її з цим брендом пов'язує ностальгійний зв'язок. "Моя перша реклама для H&M, я думаю, була 20 років тому. Моя мама купувала мені H&M, коли жила в Європі, у Швейцарії, а потім в Італії. Я виросла в їхньому одязі", — розповіла супермодель.

Нагадаємо, раніше Наомі з'явилася на обкладинці W Magazine топлес.