Букингемский дворец показал могилу Елизаветы II

Последнее пристанице Ее Величества уставлено цветами.

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Букингемский дворец на официальной странице в Twitter показал последнее пристанище королевы Елизаветы II, опубликовав фото надгробной плити Ее Величества в часовне короля Великобритании Георга VI.

Если раньше на этой плите были только имена Георга VI и его супруги Елизаветы, то сейчас к ним добавились имена их дочери-королевы и ее супруга, принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Две пары имен разделяет звезда ордена Подвязки – высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства.

Вокруг плиты стоят цветы и венки, в том числе – и с гроба Елизаветы II, цветы для которого, по информации СМИ, собирал лично принц Чарльз.

Елизавета II скончалась 8 сентября в своем шотландском поместье Балморал. После ее смерти в действие вступил план похорон "Лондонский мост", где детально расписан каждый из 10 дней прощания с королевой. Гроб с ее телом перевезли в Эдинбург, а затем доставили в Лондон.

На прощание с королевой съехались сотни мировых лидеров, среди которых была и первая леди Украины Елена Зеленская, успевшая встретиться с Кейт Миддлтон, а сотни тысяч подданных растянулись на многочасовую очередь в Лондоне. Люди ждали момента, чтобы в последний раз увидеть гроб с телом королевы в Вестминстер-холле. Среди тех, кто отстоял в очереди 12 часов, был и футболист Дэвид Бекхэм.

В Виндзоре на прощание с хозяйкой привели ее любимых корги Муика и Сэнди, а также пони Эмму. На последней службе присутствовали самые близкие члены семьи.

Новым королем Великобритании стал принц Чарльз, старший из четырех детей Елизаветы II. Теперь он носит имя Карл III.