Букінгемський палац показав могилу Єлизавети II

Остання обитель Її Величності вставлена квітами.

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Букінгемський палац на офіційній сторінці у Twitter показав останню обитель королеви Єлизавети II, опублікувавши фото надгробної плити Її Величності у каплиці короля Великобританії Георга VI.

Якщо раніше на цій плиті були тільки імена Георга VI та його дружини Єлизавети, то зараз до них додалися імена їхньої дочки-королеви та її чоловіка, принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Дві пари імен розділяє зірка ордена Підв'язки — найвищого лицарського ордена Сполученого Королівства.

Навколо плити стоять квіти та вінки, зокрема — і з труни Єлизавети II, квіти для якої, за інформацією ЗМІ, збирав особисто принц Чарльз.

Єлизавета II померла 8 вересня у своєму шотландському маєтку Балморал. Після її смерті набув чинності план похорону "Лондонський міст", де детально розписаний кожен з 10 днів прощання з королевою. Труну з її тілом перевезли до Единбурга, а потім доставили до Лондона.

На прощання з королевою з'їхалися сотні світових лідерів, серед яких була і перша леді України Олена Зеленська, яка встигла зустрітися з Кейт Міддлтон, а сотні тисяч підданих розтяглися на багатогодинну чергу в Лондоні. Люди чекали моменту, щоб востаннє побачити труну з тілом королеви у Вестмінстер-холі. Серед тих, хто відстояв у черзі 12 годин, був і футболіст Девід Бекхем.

У Віндзорі на прощання з господинею привели її улюблених коргі Муїка та Сенді, а також поні Емму. На останній службі були присутні найближчі члени сім'ї.

Новим королем Великобританії став принц Чарльз, старший із чотирьох дітей Єлизавети II. Тепер він носить ім'я Карла III.