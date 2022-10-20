Кара Делевинь появилась на публике в роскошном брючном костюме

Кара Делевинь появилась на премьере в очень смелом наряде.

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30-летняя британская супермодель и актриса Кара Делевинь начала выходить в свет после скандала с ее неадекватным поведением в калифорнийском аэропорту. В частности, знаменитость появилась на презентации документального фильма "Планета секса" на MIPCOM 2022 в Каннах, где продемонстрировала очень сексуальный и стильный образ.

На мероприятие Делевинь надела светло-коричневый костюм от Stella McCartney, причем жакет она набросила практически на голое тело, вернее, на фиолетовый бюстгальтер, который не прятала под застегнутыми пуговицами. Образ завершала пара сапог телесного цвета на высоком каблуке и со шнуровкой. В качестве украшения Кара выбрала тонкую золотую цепочку. Волосы девушка оставила распущенными, уложив их красивыми локонами на плечах.

Макияж модели был практически незаметен. Визажист оттенил ей глаза и подчеркнул скулы.

[ + – ] Кара Делевинь Фото: Getty

"Планета секса" – это новый документальный сериал, посвященный сексу и человеческой сексуальности в разных культурах мира. В нем Кара рассказала о своем собственном опыте гендера и сексуальности. На экраны проект выйдет на канале BBC Three этой осенью.

В последнее время к Делевинь приковано внимание миллионов людей. Не так давно СМИ облетели кадры, на которых девушка, растрепанная, грязная, с сигаретой и босая, ходит по аэропорту и с кем то разговаривает по телефону. При этом ее поведение говорило о том, что она была не в себе.

Близкие к звезде люди говорили, что у нее произошел срыв от переутомления, другие же намекали на проблемы Кары с наркотиками.

Как бы там ни было, но, похоже, знаменитость все же нашла силы взять себя в руки. Она появилась на красной дорожке в мини-платье и выглядела заметно посвежевшей.