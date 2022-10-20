Кара Делевінь з'явилася на публіці у розкішному брючному костюмі

Кара Делевінь з'явилася на прем'єрі в дуже сміливому вбранні.

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30-річна британська супермодель та акторка Кара Делевінь почала виходити у світ після скандалу з її неадекватною поведінкою в каліфорнійському аеропорту. Зокрема, знаменитість з'явилася на презентації документального фільму "Планета сексу" на MIPCOM 2022 у Каннах, де продемонструвала дуже сексуальний та стильний образ.

На захід Делевінь одягла світло-коричневий костюм від Stella McCartney, причому жакет вона накинула практично на голе тіло, точніше, на фіолетовий бюстгальтер, який не ховала під застебнутими ґудзиками. Образ завершувала пара чобіт тілесного кольору на високих підборах та зі шнурівкою. Як прикраси Кара обрала тонкий золотий ланцюжок. Волосся дівчина залишила розпущеним, уклавши їх красивими кучерями на плечах.

Макіяж моделі був майже непомітний. Візажист відтінив їй очі і підкреслив вилиці.

[ + – ] Кара Делевінь Фото: Getty

"Планета сексу" — це новий документальний серіал, присвячений сексу та людській сексуальності у різних культурах світу. У ньому Кара розповіла про свій власний досвід гендеру та сексуальності. На екрани проєкт вийде на каналі BBC Three цієї осені.

Останнім часом до Делевінь прикута увага мільйонів людей. Нещодавно ЗМІ облетіли кадри, на яких дівчина, розпатлана, брудна, з сигаретою та боса, ходить аеропортом і з ким щось розмовляє телефоном. Водночас її поведінка говорила про те, що вона була не в собі.

Близькі до зірки люди говорили, що у неї стався зрив від перевтоми, інші ж натякали на проблеми Кари з наркотиками.

Хоч би що там було, але, схоже, знаменитість все ж таки знайшла сили опанувати себе. Вона з'явилася на червоній доріжці в мінісукні і виглядала помітно посвіжілою.